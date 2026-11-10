Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich contra el Hertha Berlín: Precios de la Copa de Alemania, información del partido, ventas de última hora y más

El Bayern de Múnich recibe al Hertha Berlín el martes 1 de diciembre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes tuvieron lugar en la máxima categoría durante la temporada 2022-23, cuando el Bayern logró una victoria por 2-0 en Múnich. Como el Hertha Berlín juega actualmente en la 2. Bundesliga, los duelos oficiales entre ambos clubes se han vuelto poco frecuentes en los últimos años.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayern de Múnich contra el Hertha Berlín, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Bayern de Múnich contra el Hertha Berlín de la Copa de Alemania?

El Bayern de Múnich contra el Hertha Berlín se disputa en el Allianz Arena de Múnich el martes 1 de diciembre de 2026.

DFB-Pokal - 1/8 1 dic 2026 - 14:45 Allianz Arena

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich contra el Hertha Berlín de la Copa de Alemania?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Copa de Alemania entre el Bayern de Múnich y el Hertha Berlín, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Consulta la web oficial y el portal de venta de entradas del FC Bayern de Múnich para comprar entradas generales o comprobar los periodos de venta prioritaria exclusivos para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas disponibles a través de los canales oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan los cupos de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich contra el Hertha Berlín de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo partido de la Copa de Alemania entre el Bayern de Múnich y el Hertha Berlín:

1. Canales oficiales del club

Entrada general: Los precios suelen oscilar aproximadamente entre 15 € y 80 €, según la categoría de la localidad, como las zonas de pie o los asientos de las gradas inferiores o superiores.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asiento estándar: Desde unos 50 € a 100 € para localidades en las gradas superiores, con precios considerablemente más altos para los mejores asientos centrales o los partidos con mucha demanda.

Bayern de Múnich contra Hertha Berlín en la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich y el Hertha Berlín

El Bayern de Múnich ha registrado tres victorias, un empate y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 19 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes, en esa misma racha, goleó 6-1 al RB Leipzig y venció 3-1 al Friburgo a domicilio. El empate 2-2 con el Arsenal en la Champions League fue otro resultado que puso de manifiesto su tendencia a dejarse puntos pese a generar numerosas ocasiones.

El Hertha Berlín ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno entre la segunda división y la Copa de Alemania. Su encuentro más reciente se saldó con una victoria por 3-0 en Kaiserslautern. También venció 2-0 al SSV Jeddeloh en la copa y 1-0 al Arminia Bielefeld en la liga. El empate sin goles contra el Holstein Kiel es el único partido de esa racha en el que se ha dejado puntos.

Bayern de Múnich contra Hertha Berlín: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre el Bayern de Múnich y el Hertha Berlín tuvo lugar en abril de 2023, cuando el Bayern ganó 2-0 en el Allianz Arena en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Bayern ha ganado cuatro veces y el Hertha una. La única victoria del Hertha fue un 2-0 en casa en noviembre de 2022, mientras que el Bayern ganó el partido de vuelta por 3-2 en Berlín en enero de 2022.