La expectación se dispara en Alemania y en toda Europa cada vez que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se enfrentan en el Allianz Arena o el Signal Iduna Park, los dos estadios más grandes del país, en el duelo conocido como «Der Klassiker».

Es un partido que no querrás perderte: compra hoy tus entradas para el próximo enfrentamiento entre los dos gigantes alemanes.

El duelo entre ambos ha adquirido una gran importancia porque son dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga en los últimos tiempos: entre los dos han ganado 16 de los últimos 17 títulos de liga en Alemania. Tanto el Bayern como el Borussia Dortmund han comenzado con fuerza esta temporada y ocupan las dos primeras posiciones de la tabla, con el mismo balance: cinco victorias, dos empates y ninguna derrota.

Si todavía no has visitado el emblemático Allianz Arena de Múnich, o tienes muchas ganas de volver, esta podría ser la ocasión perfecta. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre las entradas para el «Der Klassiker»: cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

Dónde comprar entradas para el Der Klassiker

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich como local se distribuyen a través de la plataforma oficial de venta de entradas del FC Bayern de Múnich. El elevado número de socios de las peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi inmediatamente después de salir a la venta.

Si te quedas sin entrada en la venta oficial, StubHub es una opción si las localidades de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el FC Bayern de Múnich para sus partidos habituales de Bundesliga como local parten de 15 € para las zonas de pie y llegan hasta los 80 € para las localidades de asiento de la categoría más alta.

En plataformas de reventa como StubHub, las localidades de asiento estándar más económicas cuestan aproximadamente 120 €, aunque los precios varían según la ubicación del asiento y la demanda.

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund en la Bundesliga: Todo lo que debes saber

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund: Historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 22 de agosto de 2026, en la Supercopa de Alemania, y terminó con victoria del Bayern de Múnich por 2-1. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern ha ganado tres veces, se ha registrado un empate y el Borussia Dortmund ha logrado una victoria. El Bayern ha marcado diez goles en esos cinco partidos y el Borussia Dortmund, siete.