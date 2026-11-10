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Cómo conseguir entradas para el Bayer Leverkusen-RB Leipzig: precios de la Copa de Alemania, información del partido, venta de última hora y más

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El Bayer Leverkusen se enfrenta al RB Leipzig en la Copa de Alemania. Así puedes conseguir tus entradas.

El Bayer Leverkusen recibe al RB Leipzig el martes 1 de diciembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

La última vez que se enfrentaron fue en la Bundesliga, el 20 de septiembre de 2026, cuando el Bayer Leverkusen ganó 2-0 en el BayArena. Ambos clubes superaron las rondas anteriores de la Copa de Alemania de esta temporada para llegar a este importante duelo copero.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayer Leverkusen contra el RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Bayer Leverkusen contra el RB Leipzig de la Copa de Alemania?

El Bayer Leverkusen contra el RB Leipzig se juega el martes 1 de diciembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

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¿Cómo comprar entradas para el Bayer Leverkusen contra el RB Leipzig de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Copa de Alemania entre el Bayer Leverkusen y el RB Leipzig:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar los portales oficiales de venta de entradas del Bayer Leverkusen y del RB Leipzig. Los clubes suelen dar acceso prioritario a sus abonados y socios antes de poner a disposición del público general las entradas que queden.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayer Leverkusen contra el RB Leipzig de la Copa de Alemania?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Copa de Alemania entre el Bayer Leverkusen y el RB Leipzig:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas de pie / para aficionados: Su precio oficial ronda los 15 € a 20 €.
  • Asientos estándar (categorías 3 y 4): Generalmente cuestan entre 40 € y 50 €.
  • Asientos prémium (categorías 1 y 2): Suelen costar entre 70 € y 80 €.
  • Paquetes de hospitality y VIP: Suelen partir de unos 250 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Grada inferior / aficionados: Generalmente parten de unos 45 € a 75 €.
  • Asientos de categoría intermedia: Suelen costar entre 90 € y 130 €.
  • VIP y hospitality: Pueden costar desde 220 € hasta más de 350 €.

Bayer Leverkusen contra RB Leipzig en la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayer Leverkusen y el RB Leipzig

El Bayer Leverkusen ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En el más reciente cayó 2-4 en casa ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga. Antes, el Leverkusen venció 5-2 al Nürnberg en la Copa de Alemania y perdió 0-3 contra el Hoffenheim en la liga. También ganó a domicilio al OFI Crete en la Europa League y derrotó 2-1 al Freiburg en la Bundesliga. En esos cinco encuentros, el Leverkusen marcó 12 goles y encajó 10.

El RB Leipzig llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 en el campo del Schalke en la Bundesliga. Antes, el Leipzig venció 2-1 al Rot-Weiss Essen en la Copa de Alemania y derrotó 4-0 al Elversberg en la liga. Perdió 1-4 ante el Real Madrid en la Champions League y 1-6 contra el Bayern Múnich en la Bundesliga. El Leipzig marcó ocho goles y encajó 13 en esos cinco encuentros.

B04

B04 - Formulario

TSG
L3-0
FCN
W5-2
VFB
L2-4
OM
L0-1
KOE
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
MCI
L2-3
FCA
W5-2
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Bayer Leverkusen contra RB Leipzig: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 20 de septiembre de 2026, cuando el Bayer Leverkusen venció 2-0 al RB Leipzig en el BayArena, en un partido de la Bundesliga. En sus últimos cinco duelos, el Leverkusen ha ganado tres veces y el Leipzig una, mientras que el restante acabó en empate. En esos cinco partidos, el Leverkusen marcó 12 goles y el Leipzig, siete.

Cara a cara

Bayer LeverkusenEmpateRB Leipzig
3
1
1
Bundesliga
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Bayer Leverkusen
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2
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0
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RBL
1
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Bundesliga
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RB Leipzig
RBL
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B04
3
F
Bundesliga
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RB Leipzig
RBL
2
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2
F
Bundesliga
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Bayer Leverkusen
B04
2
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RB Leipzig
RBL
3
F
13Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

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