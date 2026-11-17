El Bayer Leverkusen recibe al Besiktas el jueves 10 de diciembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

Su único enfrentamiento anterior tuvo lugar en diciembre de 2006, en la UEFA Europa League, y terminó con una ajustada victoria del Leverkusen por 2-1 en casa. Ambos clubes se miden ahora en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026–27 con el objetivo de sumar puntos importantes en la zona media de la clasificación.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayer Leverkusen-Besiktas, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Bayer Leverkusen-Besiktas de la Europa League?

El Bayer Leverkusen-Besiktas se disputa el jueves 10 de diciembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 BayArena

¿Cómo comprar entradas para el Bayer Leverkusen-Besiktas de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Bayer Leverkusen-Besiktas de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Comprar directamente a través de la web oficial o la taquilla del Bayer 04 Leverkusen sigue siendo la opción principal más fiable para conseguir entradas destinadas a la afición local y otras categorías autorizadas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan los cupos de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayer Leverkusen-Besiktas de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Bayer Leverkusen-Besiktas de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Entradas de pie / para aficionados: Cuestan alrededor de 15 a 20 € .

Cuestan alrededor de . Asientos normales (categorías 3 y 4): Suelen costar entre 40 y 50 € .

Suelen costar entre . Asientos prémium (categorías 1 y 2): Suelen costar entre 70 y 80 € .

Suelen costar entre . Paquetes de hospitalidad y VIP: Parten de unos 250 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas para zonas bajas / aficionados: Suelen partir de unos 115 a 145 € .

Suelen partir de unos . Reventa de asientos de categoría intermedia: Suelen costar entre 150 y 250 €.

Suelen costar entre Reventa de entradas prémium y VIP: Pueden costar desde 250 € hasta más de 500 €.

Bayer Leverkusen-Besiktas de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayer Leverkusen y el Besiktas

El Bayer Leverkusen ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 a domicilio ante el FC Koeln en la Bundesliga, después de caer por 0-1 en casa frente al Marsella en la Europa League. El Leverkusen también sufrió una dura derrota por 2-4 ante el VfB Stuttgart y perdió por 0-3 contra el Hoffenheim durante octubre. En esos cinco partidos marcó 11 goles y encajó 10.

El Besiktas ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una victoria por 3-0 ante el Genclerbirligi en la Super Lig, mientras que en su anterior compromiso europeo cayó por 2-3 frente al Celtic en la Europa League. En esa racha también empató 2-2 con el Kasimpasa y con el Crystal Palace. El Besiktas marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Bayer Leverkusen-Besiktas: enfrentamientos directos recientes

El único enfrentamiento registrado entre ambos equipos en los datos disponibles se disputó el 14 de diciembre de 2006 en la UEFA Europa League, cuando el Bayer Leverkusen venció por 2-1 al Besiktas en casa. Ese resultado corresponde al único duelo directo del que hay constancia, con victoria del Leverkusen.