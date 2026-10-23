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Cómo conseguir entradas para el Barcelona-Aston Villa: precios para la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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El Barcelona se enfrenta al Aston Villa en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Barcelona llega al encuentro en un gran momento de forma tras encadenar victorias en LaLiga y en competición europea, mientras que el Aston Villa también atraviesa una buena racha tanto en la Premier League como en Europa.

La expectación por el partido es alta, y los aficionados ya consultan los precios y la disponibilidad de las entradas, así como la información sobre el encuentro, a medida que avanza la fase de liga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Barcelona contra el Aston Villa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Barcelona contra el Aston Villa de la Champions League?

El Barcelona contra el Aston Villa se disputa en el Spotify Camp Nou de Barcelona el martes 3 de noviembre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 4
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¿Cómo comprar entradas para el Barcelona contra el Aston Villa de la Champions League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Aston Villa, tienes varias opciones principales, según tus preferencias y la disponibilidad:

  • Venta oficial del club: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial del FC Barcelona. Es la forma más fiable de conseguirlas a su precio oficial, tanto si eres socio del club como si compras en la venta al público general durante los periodos oficiales.
  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona contra el Aston Villa de la Champions League?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Aston Villa varían en función de si se compran a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas estándar para visitantes o público general: Las entradas oficiales asignadas, como las que figuran en la información del Aston Villa sobre las entradas para visitantes, suelen costar alrededor de 50 € para los aficionados adultos.
  • Público general y socios del club: Las entradas a precio oficial vendidas directamente en la web del FC Barcelona suelen partir de entre 70 y 90 € para zonas de la grada superior o categorías con menos demanda, y su precio aumenta según la zona concreta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en las ventas de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub fijan sus precios en función de la demanda del mercado:

  • Grada inferior / zonas de portería: A partir de 190 a 200 € para asientos básicos en la grada superior o detrás de las porterías.
  • Asientos laterales: Las entradas de precio intermedio para las zonas laterales o las esquinas suelen costar entre 350 y 500 €.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Las entradas con acceso a salas exclusivas y servicios VIP parten de unos 340 a 400 € y pueden alcanzar precios considerablemente más altos según la categoría exacta del asiento.

Barcelona contra Aston Villa en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Barcelona y el Aston Villa

El Barcelona ha ganado sus cinco últimos partidos entre LaLiga y la Champions League, con 21 goles a favor y diez en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 en Sevilla, y también marcó siete goles al Racing Santander en un triunfo por 7-2. La victoria por 5-1 ante el Feyenoord en la Champions League y el triunfo por 5-0 frente al Valencia ilustran, además, la regularidad de su producción ofensiva en ambas competiciones.

El Aston Villa ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco últimos partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente ganó por 2-3 a domicilio al Tottenham Hotspur en la Premier League, y también se impuso por 2-3 en el campo del Club Brugge en la Champions League. La derrota por 1-2 ante el Nottingham Forest es la única de esa racha, en la que el Villa ha marcado diez goles y ha encajado nueve en cinco partidos.

BAR

BAR - Formulario

SEV
W1-3
GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
Gol marcado (encajado)
17/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AVL

AVL - Formulario

SEV
W1-3
BRE
D2-2
FB
W6-0
NEW
W0-1
VIK
W3-1
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Barcelona contra Aston Villa: enfrentamientos recientes

No se han proporcionado datos de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Aston Villa para este partido. Se añadirá más información histórica cuando esté disponible.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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