El AZ Alkmaar recibe al Sturm Graz el jueves 10 de diciembre de 2026 en el AFAS Stadion de Alkmaar.

Ambos equipos tienen una larga trayectoria en las competiciones europeas de clubes, por lo que este primer enfrentamiento supone un capítulo inédito para los dos. El AZ Alkmaar y el Sturm Graz nunca se han enfrentado en un partido oficial: su próximo duelo de la UEFA Europa League será el primero entre ambos clubes.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AZ Alkmaar - Sturm Graz, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AZ Alkmaar - Sturm Graz de la Europa League?

El AZ Alkmaar - Sturm Graz se disputa en el AFAS Stadion de Alkmaar el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 12:45 AFAS Stadion

¿Cómo comprar entradas para el AZ Alkmaar - Sturm Graz de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Europa League entre el AZ Alkmaar y el Sturm Graz:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Comprar directamente a través de las webs oficiales o las taquillas del AZ Alkmaar o del Sturm Graz es la principal opción y la más fiable para conseguir localidades a precio estándar.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AZ Alkmaar - Sturm Graz de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Europa League entre el AZ Alkmaar y el Sturm Graz:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades estándar: Suelen costar aproximadamente entre 25 y 60 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Sector visitante: El precio suele rondar los 35 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Localidades en la grada superior o entradas generales: Parten de aproximadamente 90 a 115 € .

Parten de aproximadamente . Localidades prémium: Pueden alcanzar los 680 € o más.

AZ Alkmaar - Sturm Graz de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AZ Alkmaar y el Sturm Graz

El AZ Alkmaar ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente venció por 4-3 al FC Groningen en la Eredivisie, después de perder dos partidos de liga consecutivos ante el Ajax y el FC Twente. En competición europea, ganó 4-0 a domicilio al Ararat Armenia, pero cayó 2-1 en casa ante la Juventus. En esos cinco partidos, el AZ marcó diez goles y encajó diez.

El Sturm Graz no ha logrado ninguna victoria en sus últimos cinco partidos, en los que ha sumado dos empates y sufrido tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-4 ante el Salzburgo en la Bundesliga, y también cayó por 3-2 frente al NK Celje en la Europa League. Un empate 1-1 contra el Wolfsberger AC y otro 2-2 ante el Ried abren y cierran una racha en la que ha marcado once goles y encajado trece.

AZ Alkmaar - Sturm Graz: enfrentamientos anteriores

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el AZ Alkmaar y el Sturm Graz. Todo indica que este será el primer duelo entre ambos clubes en competición europea.