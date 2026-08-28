Cómo conseguir entradas para el Auxerre vs Brest: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Auxerre se enfrenta a Brest el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre.

Auxerre llega con una dinámica positiva en casa para este enfrentamiento después de derrotar a Brest por 3-0 en el mismo escenario durante su último encuentro en marzo de 2026. Brest intentará darle la vuelta a su reciente rendimiento a domicilio en Auxerre, después de haber sufrido derrotas consecutivas por 3-0 en sus dos últimas visitas al Stade de l'Abbé-Deschamps.

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¿Cuándo es el saque inicial del Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

El Auxerre vs Brest se disputa en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre, con el saque inicial programado a la hora confirmada que figura a continuación.

Ligue 1 - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Auxerre y Brest el 19 de septiembre en el Stade de l'Abbé-Deschamps, tienes unas cuantas opciones habituales:

Plataforma oficial de venta de entradas online del AJ Auxerre: La forma más segura y directa de comprar entradas para el equipo local es a través del portal de venta de entradas de la web oficial del AJ Auxerre. Por lo general, las entradas se ponen a la venta para el público unas semanas antes de la fecha del partido, con prioridad anticipada para los abonados.

Taquilla del estadio: Si las entradas no se agotan online con antelación, puedes comprar las entradas restantes directamente en las taquillas del Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre en los días previos o el día del partido.

Servicios oficiales VIP y hospitality: Para asientos premium o paquetes de hospitality, el AJ Auxerre ofrece entradas oficiales de hospitality, como acceso al Club Europe o al Club Yonne, directamente a través de su canal oficial de venta corporativa de entradas.

Revendedores secundarios de entradas: Plataformas secundarias como StubHub ofrecen entradas de reventa, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal y la disponibilidad depende de vendedores terceros.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Auxerre y Brest el 19 de septiembre en el Stade de l'Abbé-Deschamps varían en función de dónde y cuándo las compres:

Venta directa oficial (taquilla / web oficial): Los precios estándar a valor nominal para los partidos en casa en el Stade de l'Abbé-Deschamps suelen arrancar en torno a 10 € a 25 € para admisión general o fondos detrás de la portería, y oscilan entre 35 € y 60 € para asientos centrados en la grada principal.

Plataformas secundarias de reventa: En mercados secundarios de entradas y revendedores terceros como StubHub, los precios para este partido arrancan actualmente entre 66 € y 102 € para acceso estándar, mientras que las opciones premium o de asientos centrados pueden subir hasta 120 € a 150 €+ en función de la demanda y de las comisiones del vendedor.

Auxerre vs Brest de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre vs Brest

Auxerre ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue una dura derrota por 5-2 ante Lens en la Ligue 1 el 22 de agosto, después de un triunfo por 1-0 en un amistoso ante Werder Bremen. Los dos resultados anteriores fueron empates 1-1 contra Troyes y Sochaux, con una derrota por 1-2 frente a Orleans que completó la racha. Auxerre marcó cinco goles y encajó diez en esos cinco partidos, con el resultado ante Lens concentrando la mayor parte de ese daño defensivo.

Brest ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Le Mans en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primer compromiso competitivo de la nueva temporada. Antes de eso, perdió 2-0 contra Nottingham Forest en un amistoso y empató 2-2 con Venezia en otro partido de preparación. Brest marcó ocho goles en esos cinco encuentros y encajó nueve, con un empate 3-3 frente a Guingamp que reflejó un patrón de duelos abiertos y con muchos goles durante toda la pretemporada.

Auxerre vs Brest: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026, cuando Auxerre venció a Brest por 3-0 en el Stade de l'Abbé-Deschamps en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos, Auxerre tiene una clara ventaja con tres victorias por una de Brest, además de un empate. Auxerre ha marcado diez goles en esos cinco partidos, incluidas dos victorias consecutivas en casa por 3-0, mientras que la única victoria de Brest en esta serie llegó con un triunfo por 2-0 en enero de 2026.