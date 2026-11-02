El Auxerre recibe al Paris FC el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps, en Auxerre.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 8 de febrero de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps, ambos equipos empataron 0-0 en un partido muy igualado. Su historial de enfrentamientos directos también está muy equilibrado, aunque el Paris FC mantiene una ligera ventaja a lo largo de las décadas.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Auxerre contra el Paris FC, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Auxerre contra el Paris FC de la Ligue 1?

El Auxerre contra el Paris FC se disputará el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps, en Auxerre.

Ligue 1 - Jornada 10 7 nov 2026 - 11:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre contra el Paris FC de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el AJ Auxerre y el Paris FC en el Stade de l'Abbé-Deschamps, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: La opción más directa y fiable es consultar el portal oficial de venta de entradas del AJ Auxerre para conocer la disponibilidad de entradas habituales para el partido, ventas para socios y localidades disponibles en taquilla.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre contra el Paris FC de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el AJ Auxerre y el Paris FC varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entrada general / gradas detrás de las porterías: Las entradas a precio de venta oficial suelen costar entre 10 y 25 € .

Las entradas a precio de venta oficial suelen costar entre . Asientos centrales en la tribuna principal: Las entradas habituales con vistas privilegiadas cuestan entre 35 y 60 € .

Las entradas habituales con vistas privilegiadas cuestan entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Las experiencias prémium para los días de partido, con servicio de restauración y acceso a salas exclusivas, parten de más de 2.508 € para paquetes de toda la temporada, mientras que su precio varía si se contratan como mejoras para partidos individuales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHub publican entradas a precios determinados por la demanda:

Entrada estándar / gradas superiores: Los precios suelen partir de entre 50 y 66 € , según la disponibilidad.

Los precios suelen partir de entre , según la disponibilidad. Precio medio de mercado: Las entradas anunciadas suelen tener un precio medio de entre 65 y 75 € .

Las entradas anunciadas suelen tener un precio medio de entre . Asientos prémium / centrales: Las localidades en bloques centrales muy demandados o en las gradas inferiores cerca de la línea de medio campo pueden costar desde 100 € hasta más de 150 €.

Auxerre contra Paris FC en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre y el Paris FC

El Auxerre ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido los otros dos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Niza el 12 de septiembre, a la que siguió un triunfo por 2-1 frente al Brest el 20 de septiembre. Antes, en esta misma serie de partidos, cayó ante el Lyon y el Angers por 3-1 y 1-3, respectivamente, pero la victoria por 4-3 ante el Clermont Foot en un amistoso el 2 de octubre le habrá dado confianza. En esos cinco partidos, el Auxerre marcó 11 goles y encajó ocho.

El Paris FC atraviesa una buena racha: ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de Ligue 1, ha empatado uno y no ha perdido ninguno. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Estrasburgo el 19 de septiembre. También logró un destacado triunfo a domicilio por 2-3 frente al Marsella el 6 de septiembre. Ha dejado su portería a cero en dos de cinco partidos y ha marcado ocho goles en esa serie, en la que solo ha encajado dos.

Auxerre contra Paris FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Ligue 1 tuvo lugar el 8 de febrero de 2026, cuando el partido disputado en el Stade de l'Abbé-Deschamps terminó 0-0. Antes, el partido de la primera vuelta, en noviembre de 2025, también acabó en empate, esta vez 1-1. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Paris FC suma dos victorias y el Auxerre otras dos, además de un empate. Sus duelos han sido muy igualados tanto en la Ligue 1 como en la Ligue 2.