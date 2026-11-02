El Augsburg recibe al Mainz 05 el domingo 22 de noviembre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

Su enfrentamiento oficial más reciente tuvo lugar el 7 de febrero de 2026, cuando el Mainz se impuso con comodidad al Augsburg por 2-0 en el Mewa Arena. En el duelo anterior, disputado en septiembre de 2025, el Mainz también fue superior al Augsburg a domicilio y logró una contundente victoria por 4-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Augsburg contra el Mainz 05, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Augsburg contra el Mainz 05 de la Bundesliga?

El Augsburg contra el Mainz 05 se disputa el domingo 22 de noviembre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

Bundesliga - Jornada 10 22 nov 2026 - 09:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg contra el Mainz 05 de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Augsburg y el Mainz 05, tienes varias opciones según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas de precio estándar directamente en la web oficial del FC Augsburg o a través del 1. FSV Mainz 05 si viajas como aficionado visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg contra el Mainz 05 de la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el FC Augsburg y el Mainz 05, divididos entre los canales oficiales de los clubes y las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (grada local / sectores ultras): de 14 € a 18 €

de 14 € a 18 € Categoría 3 (esquinas y gradas superiores): de 49 € a 55 €

de 49 € a 55 € Categoría 2 (gradas laterales y sectores familiares): 58 €

58 € Categoría 1 (grada principal y asientos de ubicación preferente): de 66 € a 75 €

de 66 € a 75 € Entradas reducidas (niños, estudiantes y personas mayores): de 13 € a 46 €, según la categoría del asiento

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas de reventa más económicas y de acceso general: de 40 € a 60 €

de 40 € a 60 € Entradas de reventa en el centro del campo y con vistas preferentes: de 80 € a más de 150 €

de 80 € a más de 150 € Paquetes de reventa de alta demanda o VIP: de 200 € a más de 500 €, según la disponibilidad en el mercado y la ubicación exacta del asiento

Augsburg contra Mainz 05 de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Augsburg y el Mainz 05

El Augsburg llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente perdió por 4-3 ante el Elversberg en la Bundesliga, y durante esta racha también cayó por 3-2 en casa frente al Werder Bremen. Entre los resultados más positivos figuran un empate 2-2 a domicilio ante el Bayern de Múnich y otro 2-2 frente al Bayer Leverkusen. En esos cinco partidos, el Augsburg marcó diez goles y encajó ocho: es un equipo capaz de marcar, pero que todavía no ofrece garantías en defensa.

El Mainz 05 suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 3-4 ante el Bayer Leverkusen, pero antes había ganado 0-1 en el campo del Schalke 04 y 4-3 a domicilio frente al Borussia Moenchengladbach. El Mainz ha marcado 13 goles y encajado ocho en esta racha, lo que lo convierte en uno de los equipos más goleadores de la competición durante este periodo.

Augsburg contra Mainz 05: Historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Mainz 05 ganó 2-0 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos, el Mainz tiene el mejor balance, con tres victorias, entre ellas un 4-1 en Augsburgo en septiembre de 2025 y un 3-2, también en Augsburgo, en septiembre de 2024. La única victoria del Augsburg en esta serie fue por 1-0, mientras que un partido terminó sin goles.