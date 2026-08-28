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Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Osasuna: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Atlético de Madrid se enfrenta a Osasuna en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Atlético de Madrid se enfrenta a Osasuna el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Históricamente, el Atlético de Madrid tiene una gran ventaja en este enfrentamiento, ya que ha ganado 20 de sus anteriores duelos directos contra Osasuna. Su encuentro más reciente, en mayo de 2026, terminó con una trabajada victoria por 2-1 del Atlético de Madrid en el estadio de El Sadar.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Osasuna, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga?

El Atlético de Madrid vs Osasuna se disputa en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, con los detalles oficiales de la hora de inicio indicados arriba.

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Primera División - Jornada 6
Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano a través de varias opciones:

  • Sitio web oficial del club: La opción principal y más segura es la página web oficial del Atlético de Madrid. Por lo general, las entradas se ponen a la venta para los no socios después de un periodo de acceso prioritario para los socios abonados.
  • Mercados secundarios y agregadores: Plataformas como StubHub agrupan entradas de reventa de vendedores.
  • Agencias de viajes autorizadas: Empresas como P1 Travel ofrecen paquetes oficiales de entradas y hospitality para el día de partido.
  • Taquillas del estadio: El día del partido, sujeto a disponibilidad, las entradas restantes pueden comprarse directamente en las taquillas situadas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano varían en función de la categoría del asiento y la plataforma de compra:

  • Entradas más económicas / asientos en grada alta: Las entradas generales estándar empiezan aproximadamente entre 30 € y 45 €.
  • Categoría media / asientos en esquina y detrás de la portería: Los asientos de categoría media suelen costar entre 50 € y 85 €.
  • Asientos premium y de tribuna principal: Los asientos bajos en lateral y las ubicaciones con vista premium oscilan entre 90 € y 160 €+.
  • Paquetes VIP y hospitality: El acceso oficial de hospitality para el día de partido suele empezar en torno a 220 €+ por entrada.

Mercados secundarios y agregadores

Principales plataformas secundarias de intercambio de entradas como StubHub. Los precios de reventa están sujetos a la demanda del mercado. En los partidos con alta demanda, los precios en estas plataformas pueden situarse significativamente por encima de su valor nominal, aunque los encuentros estándar que no son derbis suelen presentar opciones desde 35 € hasta 50 €.

Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid vs Osasuna

El Atlético de Madrid ha registrado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con dos de esos resultados produciéndose en amistosos de pretemporada. Su actuación más reciente fue un empate 2-2 en LaLiga con el Villarreal el 23 de agosto, mientras que su resultado liguero anterior fue una victoria por 2-0 sobre el Málaga el 19 de agosto. El Atlético venció 2-1 al Marsella en un amistoso, pero perdió 3-1 contra el Manchester City y 2-1 frente al Manchester United durante la pretemporada. En esos cinco partidos, marcó ocho goles y encajó siete.

Osasuna suma dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, además de un empate. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 en LaLiga con el Levante el 24 de agosto. Perdió 0-2 contra Al-Ain y 2-1 ante el SSC Napoli en amistosos, pero logró victorias consecutivas sobre Norwich City e Ipswich Town durante la preparación de pretemporada. Osasuna marcó tres goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

ATM

ATM - Formulario

VIL
D2-2
SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OSA

OSA - Formulario

LEV
D0-0
CEL
W1-2
GET
W1-0
ALA
L5-2
ESP
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlético de Madrid vs Osasuna: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en LaLiga el 12 de mayo de 2026, cuando Osasuna recibió al Atlético de Madrid y perdió 1-2. Antes de eso, el Atlético ganó 1-0 en casa ante Osasuna en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Atlético de Madrid ha ganado tres veces, mientras que Osasuna logró una victoria y otra victoria más también fue para Osasuna en mayo de 2025, cuando venció 2-0 en casa al Atlético. La derrota más abultada del Atlético en esta serie llegó en mayo de 2024, cuando Osasuna le ganó 4-1 en el Metropolitano.

Cara a cara

Atlético MadridEmpateOsasuna
3
0
2
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Atlético de Madrid vs Osasuna

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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