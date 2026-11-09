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Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid contra el Viking: Precios de la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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El Atlético de Madrid se enfrenta al Viking en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Atlético de Madrid recibe al Viking el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El equipo español afronta la fase de liga con la intención de aprovechar su amplia experiencia europea en el Riyadh Air Metropolitano. Mientras tanto, el club noruego Viking se enfrenta a las exigencias de la tabla ampliada de la Champions League ante los grandes equipos del continente.

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid vs. Viking de la Champions League?

El Atlético de Madrid vs. Viking se juega el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

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Liga de Campeones - Jornada 5
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¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs. Viking de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Viking:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar la web oficial del Atlético de Madrid para conocer la venta general de entradas, el acceso para socios y la disponibilidad en las zonas locales del Riyadh Air Metropolitano.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs. Viking de la Champions League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Viking FK, desglosados por categoría:

1. Canales oficiales del club

  • Entradas estándar / acceso general (categorías 2-4): De 55 € a 150 €, según el nivel y la zona del estadio.
  • Asientos prémium / categoría 1: De 160 € a 300 € por localidades con vistas privilegiadas en los laterales y las gradas inferiores.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: De 320 € a 500 € o más, según los servicios de hospitalidad y restauración incluidos para el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Grada superior / acceso general: De 45 € a 95 € por localidades en la grada superior y asientos con vistas panorámicas generales.
  • Grada intermedia / vistas laterales: De 100 € a 240 € por localidades con buenas vistas en los laterales del campo.
  • Grada inferior y sectores prémium: De 250 € a 380 € o más por localidades próximas al terreno de juego y zonas de gran demanda.
  • Reventa VIP y hospitalidad: De 350 € a 550 € o más, según la demanda del mercado de reventa.

Atlético de Madrid vs. Viking en la Champions League: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Viking

El Atlético de Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en el campo del VfB Stuttgart en la Champions League, donde remontó para sumar un punto. Antes había vencido al Espanyol por 1-0 en LaLiga y al Manchester United por 2-0 en Europa. En esos cinco partidos, el Atlético marcó seis goles y encajó dos.

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante el Aston Villa en la Champions League. Antes había empatado 3-3 con el Bayern de Múnich en Europa y ganado 3-2 al Fredrikstad en la Eliteserien. El Viking marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

ATM

ATM - Formulario

VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
FCB
L0-2
BAR
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIK

VIK - Formulario

AVL
L3-1
TRO
W3-1
BOD
L3-2
SAB
W4-1
KFU
W5-1
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlético de Madrid vs. Viking: Antecedentes recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Atlético de Madrid y el Viking. El partido del viernes en el Riyadh Air Metropolitano será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

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