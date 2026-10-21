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Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid contra el Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Atlético de Madrid se enfrenta al Barcelona en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Barcelona lleva una ligera ventaja, con tres victorias frente a las dos del Atlético de Madrid.

Su duelo oficial más reciente se disputó el 14 de abril de 2026 en la Champions League, cuando el Barcelona logró una trabajada victoria por 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano.

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid contra el Barcelona de LaLiga?

El Atlético de Madrid contra el Barcelona se disputará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el domingo 8 de noviembre de 2026.

crest
Primera División - Jornada 12
Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid contra el Barcelona de LaLiga?

Hay varias formas de conseguir entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, según la disponibilidad y las preferencias de cada aficionado:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: La vía más directa es comprar entradas normales o las asignadas a socios a través de la web oficial o las taquillas del Atlético de Madrid, el equipo que juega en casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid contra el Barcelona de LaLiga?

Los precios para el partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona varían según el canal de venta y la ubicación del asiento. A continuación se desglosan los costes estimados en euros, tanto en los canales oficiales del club como en las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general / asientos en la grada alta: Suelen costar aproximadamente entre 50 y 130 €, según lo alejados que estén los asientos en las gradas superiores.
  • Grada baja y laterales: Las entradas normales en las gradas inferiores y los laterales suelen costar entre 140 y 280 €.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium del club parten de unos 340 € y suben en función del servicio de restauración y el acceso a salas incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen localidades a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Asientos en la grada superior: Las entradas para partidos de gran demanda suelen partir de unos 110 a 140 €.
  • Grada intermedia y esquinas: Los asientos normales en las zonas intermedias suelen costar entre 220 y 450 €, según la demanda del mercado en cada momento.
  • Grada baja y asientos prémium en los laterales: Las zonas con mejores vistas junto a las líneas de banda y en los sectores inferiores suelen alcanzar precios de 500 a más de 900 €, mientras que las mejoras a paquetes exclusivos de hospitalidad VIP en las plataformas de reventa superan a menudo los 1.000 €.

Atlético de Madrid contra Barcelona en LaLiga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Barcelona

El Atlético de Madrid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, con nueve goles a favor y seis en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga el 20 de septiembre, un resultado que demostró su capacidad para rendir en los grandes partidos. También marcó cuatro goles al Osasuna sin encajar ninguno, aunque las derrotas ante el Liverpool en la Champions League y el Athletic Bilbao en LaLiga muestran la irregularidad del equipo de Simeone en las distintas competiciones.

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos sin sufrir ninguna derrota, con 20 goles a favor y solo nueve en contra en ese periodo. El equipo de Flick venció al Sevilla por 3-1 a domicilio en LaLiga el 19 de septiembre, y su contundente triunfo por 7-2 ante el Racing Santander tres días antes pone de manifiesto la amenaza ofensiva con la que llega a este encuentro. Cinco victorias en cinco partidos entre LaLiga y la Champions League reflejan un estado de forma que sitúa al Barcelona como el equipo más destacado de España en estos momentos.

ATM

ATM - Formulario

RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

SEV
W1-3
GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
Gol marcado (encajado)
17/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Atlético de Madrid contra Barcelona: últimos enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó en la Champions League el 14 de abril, cuando el Barcelona ganó 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Barcelona ha ganado tres veces y el Atlético de Madrid, dos. También se midieron en la Copa del Rey y LaLiga anteriormente en 2026. El Barcelona ha marcado 11 goles en esos cinco partidos, frente a los ocho del Atlético, lo que da al visitante una ligera ventaja tanto en resultados como en goles en sus duelos recientes.

Cara a cara

Atlético MadridEmpateBarcelona
2
0
3
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Copa del Rey
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
93241310+311
L
L
D
L
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
Athletic ClubAthletic ClubATH
723276+19
D
D
D
W
W
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
14
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
15
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
9045618-124
L
D
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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