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Cómo conseguir entradas para el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid: precios para el partido de LaLiga, información sobre el encuentro, venta de última hora y más

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El Athletic de Bilbao se enfrenta al Real Madrid en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Athletic de Bilbao recibe al Real Madrid el domingo 6 de diciembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

Su último enfrentamiento liguero tuvo lugar en mayo de 2026 y terminó con una victoria del Real Madrid por 4-2. El Real Madrid ha llevado la iniciativa en los enfrentamientos recientes entre ambos, aunque los partidos entre estos históricos rivales suelen ser intensos y disputados.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid en LaLiga?

El Athletic de Bilbao contra el Real Madrid se juega en San Mamés, en Bilbao, el domingo 6 de diciembre de 2026.

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Primera División - Jornada 15
San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid en LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial y la taquilla del Athletic de Bilbao para las localidades de la afición local, o mediante los canales oficiales del Real Madrid si buscas una entrada para la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid en LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid en San Mamés:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entrada general (categorías estándar): Suelen costar aproximadamente entre 50 € y 130 €.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Por lo general, parten de unos 250 € a más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Reventa estándar / localidades en la grada alta: Suelen partir de unos 150 € a 250 €.
  • Reventa de localidades en los laterales / la grada baja / zonas premium: A menudo cuestan entre 300 € y más de 500 €.

Athletic de Bilbao contra Real Madrid en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic de Bilbao y el Real Madrid

El Athletic de Bilbao ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante la Real Sociedad en LaLiga el 1 de noviembre, después de imponerse al Getafe por 4-0 y al AE Prat por 1-6 en la Copa del Rey. Su única derrota en esa racha llegó ante el Levante, frente al que perdió 3-1 el 21 de octubre. El equipo local ha marcado 14 goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

El Real Madrid ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con 14 goles a favor y solo siete en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el AEK Atenas en la Champions League el 4 de noviembre, precedida de un triunfo por 3-0 frente al Racing Santander en LaLiga. Esa racha también incluye una victoria a domicilio por 1-2 ante el Barcelona y otra por 4-1 frente al Sevilla, lo que subraya la regularidad que ha mostrado el equipo de Mourinho en las competiciones nacionales y europeas.

ATH

ATH - Formulario

LEV
L3-1
GET
W4-0
AEP
W1-6
RSO
W2-1
OSA
D1-1
Gol marcado (encajado)
14/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RMA

RMA - Formulario

RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
AEK
W2-3
VAL
W0-3
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Athletic de Bilbao contra Real Madrid: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 23 de mayo de 2026, cuando el Real Madrid venció al Athletic de Bilbao por 4-2 en LaLiga. En sus últimos cinco duelos, el Real Madrid ha ganado cuatro veces y el Athletic de Bilbao, una. La única victoria del conjunto vasco fue un triunfo en casa por 2-1 en diciembre de 2024. El Madrid ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, frente a los seis del Athletic.

Cara a cara

Athletic ClubEmpateReal Madrid
1
0
4
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Real Madrid
RMA
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2
F
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Real Madrid
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Athletic Club
ATH
0
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Athletic Club
ATH
2
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Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
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Real Madrid
RMA
2
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Athletic Club
ATH
0
F
4Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

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