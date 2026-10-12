El Athletic de Bilbao recibe al Getafe el domingo 25 de octubre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos han sido muy igualados y disputados. El empate es el resultado más frecuente en sus duelos en la máxima categoría española. En su anterior encuentro liguero, disputado en abril de 2026, el Getafe CF venció 2-0 al Athletic Club en el Estadio Coliseum.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic de Bilbao contra el Getafe, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Athletic de Bilbao contra el Getafe de LaLiga?

El Athletic de Bilbao contra el Getafe se disputa el domingo 25 de octubre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 09:00 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic de Bilbao contra el Getafe de LaLiga?

Para comprar entradas para el Athletic de Bilbao contra el Getafe en San Mamés, tienes varias opciones oficiales y de reventa, según tus preferencias y la disponibilidad:

1. Canales oficiales del club

Venta al público general: Las entradas oficiales se venden directamente a través de la web del Athletic Club y en las taquillas de San Mamés. La venta al público suele abrir entre tres y cuatro semanas antes del partido.

Preventa para socios y titulares del carné Club Athletic: Los socios oficiales del club y los titulares del carné de aficionado «Club Athletic» tienen acceso prioritario para comprar hasta dos entradas por aficionado, normalmente entre tres y cuatro días antes del inicio de la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic de Bilbao contra el Getafe de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Athletic de Bilbao contra el Getafe en San Mamés varían según la zona del asiento y el canal de venta:

1. Precios oficiales del club

Grada alta y fondos: de 30 a 55 €

Grada baja y tribunas laterales (Principal / Este): de 60 a 110 €

Acceso VIP y servicios de hospitalidad: de 180 a más de 300 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en los canales del club, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas más económicas: de 73 a 85 €

Asientos laterales de categoría intermedia: de 90 a 150 €

Categoría 1 y reventa prémium: de 160 a más de 250 €

Athletic de Bilbao contra el Getafe de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic de Bilbao y el Getafe

El Athletic de Bilbao ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó en un empate 0-0 en casa ante el Deportivo Alavés el 19 de septiembre, y también empató 1-1 con el Elche. El resultado más destacado de esa racha fue la victoria por 3-0 en casa ante el Atlético de Madrid el 5 de septiembre. La única derrota del Athletic de Bilbao llegó en agosto ante el Barcelona, por 2-0.

El Getafe ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Málaga el 20 de septiembre, con el que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas. Antes, el equipo de Bordalas empató 1-1 tanto con el Deportivo de A Coruna como con el Celta de Vigo, y perdió 1-0 tanto ante el Real Betis como ante Osasuna.

Athletic de Bilbao contra el Getafe: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos tuvo lugar en LaLiga el 5 de abril de 2026, cuando el Getafe ganó 2-0 en casa al Athletic de Bilbao. Antes, el Athletic había vencido 1-0 a domicilio al Getafe en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Athletic de Bilbao suma tres victorias por una del Getafe, además de un empate: el 1-1 de San Mamés en agosto de 2024.