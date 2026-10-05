El derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad es una de las rivalidades más apasionadas y singulares del fútbol mundial. Disputado en el icónico estadio de San Mamés, en Bilbao, este encuentro reúne a dos clubes históricos con profundas raíces culturales y un feroz orgullo regional. Cuando estos dos equipos se enfrentan, se esperan ambientes electrizantes, acción intensa y momentos inolvidables sobre el terreno de juego.

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¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Real Sociedad de LaLiga?

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

¿Dónde comprar entradas para el derbi vasco?

Las entradas oficiales para los partidos del Athletic Club se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Athletic Club. Debido a la enorme demanda de socios y abonados, la disponibilidad para la venta general en la web oficial suele agotarse rápidamente en los partidos de mayor cartel.

Si te quedas sin ellas durante la venta oficial, StubHub es la opción a seguir si las entradas en la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el derbi vasco?

Los precios oficiales de las entradas que publica el club suelen arrancar en torno a los 45 € para asientos de categoría ubicados en zonas altas de la grada, y pueden subir hasta 150 € o más para localidades céntricas en el anillo inferior, según la categoría del partido.

En plataformas secundarias como StubHub, las opciones más asequibles empiezan aproximadamente en 70 € para asientos estándar, con precios que fluctúan en función de la demanda y de la ubicación.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Bilbao y la Real Sociedad

El Athletic Bilbao llega al derbi con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con seis goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 en un amistoso ante la Real Sociedad el 2 de octubre, y su triunfo por 3-0 contra el Atletico Madrid en LaLiga sigue siendo el punto más destacado de su reciente racha. Dos empates ante el Deportivo Alaves y el Elche en la liga también muestran que ha dejado escapar puntos en casa cuando se esperaba que ganara. Los últimos cinco partidos de la Real Sociedad arrojaron dos victorias, ningún empate y tres derrotas. Ganó 2-3 al Valencia a domicilio en LaLiga y venció al Elche por 2-3, pero sufrió derrotas ante el Atletico Madrid, el AFC Bournemouth en la Europa League y el Athletic Bilbao en el amistoso reciente. El equipo de Matarazzo ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, pero ha encajado nueve, lo que sugiere una vulnerabilidad defensiva que el Athletic buscará explotar.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con victoria por 1-0 del Athletic Bilbao en un amistoso el 2 de octubre de 2026. En los últimos cinco duelos entre ambos clubes, el Athletic Bilbao tiene ventaja con tres victorias por dos de la Real Sociedad, mientras que el partido competitivo más reciente en LaLiga acabó 1-1 en San Mamés en febrero de 2026. La Real Sociedad sí ganó una eliminatoria de la Copa del Rey en San Mames por 1-0 ese mismo mes, lo que convierte esta rivalidad en una contienda realmente igualada, con márgenes muy pequeños entre ambos equipos.



