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Cómo conseguir entradas para el Athletic Club vs Elche: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Athletic Club se enfrenta al Elche en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Athletic Bilbao se enfrenta al Elche el domingo 13 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

El Athletic Bilbao se impuso en su anterior enfrentamiento en la máxima categoría, al derrotar al Elche por 2-1 en casa en febrero de 2026 gracias a un doblete del delantero Gorka Guruzeta. Los primeros registros de enfrentamientos directos favorecen al Athletic Bilbao, que ha logrado 5 victorias frente a las 3 del Elche a lo largo de su historia conjunta en LaLiga.  

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic Bilbao vs Elche, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga?

El Athletic Bilbao vs Elche se disputa en San Mamés, en Bilbao, con el horario de inicio aún por confirmar en los listados oficiales de este partido de LaLiga.

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Primera División - Jornada 5
San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga?

Para comprar entradas para un partido Athletic Bilbao vs. Elche en el estadio San Mamés, sigue estos pasos para asegurarte asientos oficiales:

1. Canal oficial de venta del club

  • Entradas oficiales del Athletic Club: las entradas para el público general se ponen a la venta directamente en la plataforma oficial de venta de entradas del club entre 2 y 4 semanas antes del partido.
  • Preventa Club Athletic: los miembros inscritos en el programa Club Athletic reciben acceso anticipado a los asientos antes de su salida estándar al público.
  • Taquillas de San Mamés: ubicadas en el estadio, las entradas que queden sin vender salen a la venta físicamente 1-2 días antes del día del partido y el mismo día del saque inicial.

2. Vendedores secundarios y hospitality

  • Hospitality VIP oficial: los paquetes de la zona VIP, que incluyen asientos prémium, acceso a salón privado y catering, pueden reservarse con mucha antelación a través del sitio de entradas oficiales del Athletic Club.
  • Mercados secundarios: si las entradas generales se agotan, las localidades suelen aparecer en proveedores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga?

Los precios de las entradas para un partido Athletic Bilbao vs Elche en San Mamés varían en función de los canales de compra, la ubicación del asiento y la demanda:

Precios estándar de las entradas (venta oficial del club)

  • Fondos cortos (Fondo Norte / Fondo Sur): ~30 € a 50 €
  • Lateral en anillo superior (Preferencial / Lateral Alto): ~55 € a 90 €
  • Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~85 € a 140 £

Precios de reventa y mercado secundario

Si las entradas estándar se agotan a través de los canales oficiales, en plataformas secundarias de intercambio de entradas, como StubHub, o en revendedores de viajes autorizados, los precios habituales oscilan entre:

  • Acceso básico / Detrás de la portería: ~60 € a 80 €
  • Vista lateral / Tribuna principal: ~80 € a 140 €
  • Paquetes VIP y hospitality (incluyen asientos prémium y acceso a salón/catering): ~250 € a 450 €+ por entrada

Athletic Bilbao vs Elche de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Athletic Bilbao vs Elche

El Athletic Bilbao ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única victoria llegó en un amistoso de pretemporada ante el Burgos CF, al que ganó por 3-0. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 1-3 ante el Sevilla en LaLiga el 22 de agosto, y también perdió por 3-1 ante el Real Zaragoza y por 1-0 ante el Atalanta en partidos amistosos. A lo largo de esos cinco encuentros, el Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

El Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un empate en LaLiga y tres empates en amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-5 ante el Barcelona el 23 de agosto, después de empatar 1-1 con el Deportivo de A Coruna en su primer partido de LaLiga. El Elche empató 2-2 con el Cordoba, 2-2 con el Al-Ain y 0-0 con el Johor Darul Ta'zim en la preparación para la temporada. En esos cinco partidos, el Elche marcó cinco goles y encajó nueve.

ATH

ATH - Formulario

RZA
L3-1
SEV
L1-3
BAR
L2-0
CEL
W0-2
ATM
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ELC

ELC - Formulario

COR
D2-2
COR
D1-1
BAR
L0-5
SAN
L3-2
RSO
L2-3
Gol marcado (encajado)
7/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Athletic Bilbao vs Elche: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 20 de febrero de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó 2-1 en casa en LaLiga. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 en campo del Elche en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Athletic Bilbao ha ganado tres veces y el Elche una, con un empate adicional en el registro, marcando diez goles en total y encajando cinco.

Cara a cara

Athletic ClubEmpateElche
3
1
1
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
4
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Athletic Bilbao vs Elche

En la clasificación inicial de LaLiga 2026/27, el Athletic Bilbao ocupa la 18.ª posición y el Elche es 15.º.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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