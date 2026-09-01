Cómo conseguir entradas para el Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

Athletic Club se enfrenta al Atlético de Madrid el sábado 5 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

Ambos pesos pesados del fútbol español llegan al partido en busca de puntos cruciales para afianzarse en la zona alta de la clasificación. El Atlético de Madrid parte con ventaja reciente en esta rivalidad, tras haber ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros contra el conjunto vasco.

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¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga?

El Athletic Club vs Atlético de Madrid se disputa en San Mamés, en Bilbao, y el horario del saque inicial está pendiente de confirmación en los listados oficiales de este partido de LaLiga.

Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 10:15 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Athletic Club vs Atlético de Madrid en el estadio de San Mamés el 5 de septiembre de 2026, sigue estas principales opciones de compra:

1. Canal oficial del club

Web oficial: Compra directamente a través del portal oficial de entradas del Athletic Club.

Plazos de venta: La venta al público general se abre tras cualquier periodo inicial de acceso prioritario para los socios de Club Athletic .

Taquilla: Las entradas, incluidas las opciones de asientos accesibles especializados, también pueden adquirirse directamente en la taquilla del estadio de San Mamés, sujetas a disponibilidad.

2. Mercados secundarios

Si las localidades estándar de admisión general se agotan a través de los canales oficiales, mercados secundarios como Live Football Tickets son la opción a seguir. Ten en cuenta que los precios de reventa varían según la zona del asiento y la demanda del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Athletic Club y Atlético de Madrid en San Mamés dependen de dónde las compres y de la zona de asientos elegida:

1. Entradas oficiales del club (valor nominal)

Asientos estándar: Las entradas a valor nominal vendidas directamente por el Athletic Club suelen arrancar en torno a 43 £ a 60 £ (~50 € – 70 €) para las gradas altas o fondos ( Fondo ) y llegan hasta 103 £ – 137 £+ (~120 € – 160 €+) para las gradas laterales centrales ( Lateral/Tribuna ).

VIP y hospitality: Los paquetes oficiales VIP Matchday Experience ( San Mamés VIP Area ) suelen comenzar en torno a 171 £ – 300 £+ (~200 € – 350 €+), e incluyen asientos preferentes y catering.

2. Mercados secundarios y revendedores de entradas

Debido a la alta demanda de los partidos de primer nivel de LaLiga, las entradas anunciadas en plataformas secundarias como Live Football Tickets varían en función de la demanda del mercado en tiempo real:

Precio inicial: Los precios de las entradas de reventa arrancan en torno a 84 £ – 86 £ (~90 £ – 94 £) para asientos de nivel superior o generales.

Precio medio: El precio medio en las categorías estándar se sitúa en torno a 183 £ – 330 £ dependiendo de la proximidad al terreno de juego.

Reventa premium y VIP: Los asientos centrales en la grada baja y las opciones de hospitality en reventa oscilan entre 513 £ y más de 733 £+ .

Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Club vs Atlético de Madrid

Los últimos cinco partidos del Athletic Club llegaron todos en pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Atalanta el 14 de agosto, y también cayó por 3-1 frente al Marsella el 9 de agosto. Las victorias ante el Burgos CF y el Racing de Santander, ambas por 3-0, dejaron mejores sensaciones, mientras que un empate 2-2 con el Eibar completó el programa de pretemporada. El Bilbao marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid dejaron dos victorias, ningún empate y dos derrotas, con un resultado más reciente ya en competición oficial: un triunfo por 2-0 sobre el Málaga en LaLiga el 19 de agosto. Su pretemporada incluyó una victoria por 1-2 sobre el Marsella y un 4-1 ante el Getafe, pero las derrotas frente al Manchester City (3-1) y el Manchester United (2-1) expusieron sus vulnerabilidades. En esos cinco partidos, el Atlético marcó diez goles y encajó siete.

Athletic Club vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo el 25 de abril de 2026, cuando el Atlético de Madrid ganó 3-2 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Athletic Club derrotó al Atlético por 1-0 en San Mamés en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Atlético de Madrid ha ganado tres veces y el Athletic Club una, con otro triunfo del Atlético en marzo de 2025 y una victoria a domicilio del Atlético en San Mamés en agosto de 2024 también como parte del registro.

Clasificación del Athletic Club vs Atlético de Madrid

En la tabla inicial de LaLiga 2026/27, el Atlético de Madrid es tercero tras su victoria en la jornada inaugural, mientras que el Athletic Club es décimo.