Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Viking: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

Aston Villa se enfrenta al Viking el miércoles 21 de octubre de 2026 en Villa Park, en Birmingham.

El Villa llega al partido tras un sólido inicio de su campaña europea, que incluye una victoria por 3-2 ante el Club Brugge en la jornada inaugural. El Viking aseguró su plaza en la fase principal de la competición después de derrotar al Dinamo Zagreb por un global de 5-3 en el play-off.

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¿Cuándo es el saque inicial del Aston Villa vs Viking de la Champions League?

El Aston Villa vs Viking se juega en Villa Park, en Birmingham, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Viking de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Aston Villa y Viking en Villa Park, hay varias opciones principales disponibles según la elegibilidad y el presupuesto:

1. Venta oficial del club (Aston Villa FC Direct)

Las entradas se distribuyen a través del portal oficial de venta online del Aston Villa. El acceso prioritario suele concederse a los abonados Claret & Blue y a los miembros oficiales antes de que cualquier inventario restante salga a la venta general.

2. Cupo para aficionados visitantes (Viking FK Direct)

Los aficionados desplazados que deseen sentarse en la sección reservada para visitantes deben adquirir las entradas a través de la taquilla oficial del Viking FK o de sus canales de membresía para aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Viking de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Aston Villa y Viking en Villa Park varían dependiendo de si las compras directamente a través de los canales oficiales del club o en plataformas secundarias de entradas.

1. Precios oficiales del club (Aston Villa FC Direct)

Las entradas oficiales estándar de admisión general vendidas directamente por el Aston Villa tienen precios en libras esterlinas (£) y su conversión aproximada es la siguiente:

No abonados: 105 € - 117 € (£89,50 - £99) según la zona del estadio.

Paquete UEFA de 4 partidos / tarifa de lote: ~ 88 € (£75 por partido).

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

Anillos superiores (Norte y Sur / detrás de la portería): Desde 120 € - 200 € por asiento

Anillos inferiores (gradas Norte y Sur): Desde 250 € por asiento

Lateral superior / inferior (Trinity Stand y Doug Ellis Stand): 300 € - 375 € por asiento

Paquetes VIP y hospitality: Desde 240 € - 310 €+ (incluye acceso al lounge, comida y bebidas de cortesía)

Aston Villa vs Viking de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa vs Viking

El Aston Villa afronta este encuentro tras haber ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League, un resultado que puso fin a una racha complicada y le dio su primer triunfo liguero de la temporada. El Villa también venció por 3-2 al Club Brugge en la Champions League el 8 de septiembre, lo que demuestra que es capaz de rendir a este nivel. Una victoria en la Carabao Cup ante el Coventry City refuerza aún más esa buena dinámica reciente, aunque una derrota liguera frente al Nottingham Forest y un empate sin goles con el Hull City recuerdan la irregularidad que ha caracterizado su inicio de campaña. En esos cinco partidos, el Villa ha marcado nueve goles y ha encajado seis.

El Viking llega con una forma doméstica contrastante, pero con serias preguntas europeas por responder. Sus últimos cinco partidos incluyen tres victorias, un empate y una derrota. El resultado más destacado en el ámbito nacional fue un 8-1 demoledor ante el Kristiansund BK en la Eliteserien, aunque el nivel de ese rival tiene poco que ver con el fútbol de la Champions League. El resultado más revelador llegó contra el VfB Stuttgart, donde el Viking cayó por 3-1 en Europa, dejando al descubierto la brecha entre su comodidad doméstica y las exigencias continentales.

Historial reciente entre Aston Villa y Viking

No hay enfrentamientos previos entre Aston Villa y Viking registrados en los datos disponibles. Este partido marcará el primer duelo entre ambos clubes a este nivel.