Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Manchester City: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Aston Villa recibe al Manchester City el sábado 24 de octubre de 2026 en Villa Park, en Birmingham.

En su enfrentamiento liguero más reciente, en mayo de 2026, el Aston Villa logró una dramática victoria por 2-1 a domicilio sobre el Manchester City en el Etihad Stadium para cerrar la campaña anterior. Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes han sido muy competidos, con cuatro de sus últimos cinco duelos de la Premier League resueltos por un solo gol.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa vs Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Aston Villa vs Manchester City de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 07:30 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Manchester City de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Aston Villa y Manchester City en Villa Park, tienes varias opciones según la disponibilidad y el estado de la membresía:

1. Canales oficiales principales (taquilla del Aston Villa)

Membresía del club (Claret & Cub Members): La forma más segura y fiable de comprar entradas generales directamente a su precio oficial. El Aston Villa pone primero las entradas a disposición de sus miembros oficiales, permitiendo una entrada por miembro.

Cupo para abonados de temporada: Los abonados activos suelen tener acceso para comprar entradas adicionales para familiares o amigos en una ventana de venta posterior antes de la venta general.

Venta general: Las entradas estándar que queden salen a la venta general para el público más cerca del día del partido. Sin embargo, los encuentros de alta demanda contra rivales de primer nivel como el Manchester City rara vez llegan a la venta general y normalmente se agotan durante la fase de membresía.

2. Grada visitante oficial (aficionados del Manchester City)

Cityzens Matchday Membership: Los aficionados que quieran sentarse en la zona visitante deben comprar a través del portal oficial de entradas del Manchester City. Las entradas visitantes están restringidas a miembros oficiales y poseedores de abono con suficientes puntos de fidelidad.

3. Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos anunciados por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden variar respecto al precio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Manchester City de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de Premier League entre Aston Villa y Manchester City en Villa Park varían en función de si compras directamente al club o a través de plataformas secundarias de entradas. Al tratarse de un encuentro destacado contra el Manchester City, este partido entra dentro de la categoría más alta de entradas del Aston Villa (Categoría 1).

1. Entradas directas principales (taquilla del Aston Villa)

Los precios oficiales de día de partido en Villa Park por zonas de asientos (zonas 1-4) se estructuran aproximadamente de la siguiente manera:

Entradas estándar para adultos: de 60 £ a más de 100 £ en función de la zona del estadio (por ejemplo, Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End o North Stand) y del estado de la membresía.

Tarifas reducidas (mayores de 66 años, menores de 21 y fuerzas armadas): de 45 £ a 75 £

Menores de 18: de 30 £ a 50 £

Sector visitante (cupo del Manchester City): La normativa de la Premier League limita las entradas para aficionados visitantes a 30 £ para adultos.

2. Mercados secundarios de entradas

Dado que las entradas estándar para partidos de alta demanda contra rivales de primer nivel suelen agotarse durante la fase de venta oficial para miembros, las entradas en plataformas secundarias comoStubHubfluctúan según la demanda del mercado:

Precios de salida: Los asientos estándar de admisión general suelen arrancar en torno a 95 £ a 120 £ en los mercados secundarios de entradas.

Precios medios: Los asientos centrales de anillo inferior o en lateral promedian entre 150 £ y más de 250 £ .

Paquetes hospitality y VIP: Los paquetes oficiales de hospitality para día de partido empiezan aproximadamente en 200 £ a más de 350 £ por persona.

Aston Villa vs Manchester City de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Forma del Aston Villa y del Manchester City

El Aston Villa ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con un empate y una derrota, para un balance de 3V-1E-1D. Su compromiso más reciente fue una victoria por 2-3 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League, y también logró un triunfo por 2-3 sobre el Club Brugge en la Champions League durante esa racha. La única derrota en ese tramo llegó contra el Nottingham Forest, que ganó 1-2 en Villa Park. A lo largo de esos cinco partidos, el Villa ha marcado nueve goles y ha encajado ocho, lo que refleja tanto su intención ofensiva como cierta vulnerabilidad atrás.

El Manchester City atraviesa un gran momento, con victorias en sus últimos cinco partidos entre la Premier League, la Carabao Cup y la Champions League para un perfecto balance de 5V-0E-0D. Su resultado más reciente fue la victoria por 5-3 sobre el Sunderland en la Premier League, y también le marcó cinco goles al Norwich City en la Carabao Cup. En total, a lo largo de esos cinco encuentros, el City ha marcado 13 goles y solo ha encajado cuatro, aunque tres de ellos llegaron solo en su último partido. La racha de victorias incluye un triunfo por 0-1 a domicilio sobre el Manchester United en la liga, lo que subraya la consistencia que ha mostrado el equipo de Maresca fuera de casa.

Aston Villa vs Manchester City: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Premier League en mayo de 2026, cuando el Aston Villa ganó 1-2 en el Etihad Stadium, infligiendo al City una derrota en lo que fue un resultado importante en el tramo final de la temporada. En los últimos cinco enfrentamientos directos de la Premier League, el Villa ha ganado tres y el City ha ganado dos, con un balance goleador de nueve tantos para el Villa y nueve para el City en esa muestra. La historia reciente entre ambos equipos ha sido especialmente competida, con cuatro de los últimos cinco partidos decididos por un solo gol.