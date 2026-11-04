Cómo conseguir entradas para el Aston Villa-Sunderland: precios de la Premier League, información del partido, venta de última hora y más

El Aston Villa recibe al Sunderland el sábado 21 de noviembre de 2026 en Villa Park, Birmingham.

En sus últimos enfrentamientos directos, el Aston Villa ha llevado la voz cantante y permanece invicto en sus cuatro partidos más recientes contra el Sunderland. Su último duelo de Premier League, disputado el 19 de abril de 2026, fue un emocionante encuentro de siete goles en Villa Park que terminó con una ajustada victoria del Aston Villa por 4-3.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa-Sunderland, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Aston Villa-Sunderland de Premier League?

El Aston Villa-Sunderland se disputa en Villa Park, Birmingham, el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa-Sunderland de Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Aston Villa-Sunderland:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de las webs oficiales de venta de entradas del Aston Villa y el Sunderland. Es la forma más segura y fiable de conseguir localidades a su precio original, siempre que se cumplan los requisitos para socios o de puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa-Sunderland de Premier League?

Los precios de las entradas para el Aston Villa-Sunderland de Premier League varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: Suelen costar entre 49 £ y 99 £ .

Suelen costar entre . Entradas con descuento: Las tarifas reducidas para personas a partir de 66 años, jóvenes menores de 21 años y miembros de las Fuerzas Armadas suelen oscilar entre 41 £ y 89 £ .

Las tarifas reducidas para personas a partir de 66 años, jóvenes menores de 21 años y miembros de las Fuerzas Armadas suelen oscilar entre . Paquetes de hospitalidad y VIP: Las experiencias oficiales de hospitalidad y acceso a salones el día del partido parten de más de 130 £ y pueden costar bastante más según la categoría del servicio de restauración y de las localidades.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas estándar de reventa: Las entradas generales anunciadas suelen partir de unos 71 £ para localidades en la grada superior o en los fondos, según la demanda general.

Las entradas generales anunciadas suelen partir de unos para localidades en la grada superior o en los fondos, según la demanda general. Localidades prémium de reventa: Las localidades con mejores vistas desde los laterales o en gradas inferiores más cercanas al terreno de juego suelen costar entre 200 £ y más de 400 £.

Aston Villa-Sunderland de Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa y el Sunderland

El Aston Villa llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Newcastle United en la Premier League, después de golear por 6-0 al Fenerbahce en la Champions League. En esa racha, el Villa también ganó 2-3 a domicilio al Tottenham Hotspur. En los cinco partidos ha marcado 14 goles y encajado cinco, y los únicos puntos que se dejó fueron en el empate 2-2 ante el Brentford.

El Sunderland llega con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió 2-0 a domicilio ante el Bournemouth en la Premier League, después de vencer 1-2 a domicilio al Torreense en la Europa League. El equipo de Le Bris ha marcado siete goles y encajado nueve en esos cinco encuentros. Las derrotas ligueras ante el Bournemouth, el Brighton y el Manchester City ponen de manifiesto su irregularidad en la competición doméstica.

Aston Villa-Sunderland: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en la Premier League el 19 de abril de 2026, cuando el Aston Villa derrotó al Sunderland por 4-3 en Villa Park en un partido con muchos goles. Antes, ambos equipos empataron 1-1 en el Stadium of Light en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Villa presenta el mejor balance. Esa serie también incluye dos partidos de Championship en 2017 y 2018 que ganó el Villa.