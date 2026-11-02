El Aston Villa recibe al Sunderland el sábado 21 de noviembre de 2026 en Villa Park, Birmingham.

En sus últimos enfrentamientos directos, el Aston Villa ha llevado la iniciativa y permanece invicto en sus cuatro partidos más recientes contra el Sunderland. El último, disputado en la Premier League el 19 de abril de 2026, fue un emocionante encuentro de siete goles en Villa Park que terminó con una ajustada victoria del Aston Villa por 4-3.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa-Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Aston Villa-Sunderland de la Premier League?

El Aston Villa-Sunderland se disputa en Villa Park, Birmingham, el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa-Sunderland de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Aston Villa-Sunderland:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en las webs oficiales de venta de entradas del Aston Villa y el Sunderland. Es la forma más segura y fiable de conseguir localidades a su precio oficial, sujeta a los requisitos de afiliación o a los puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa-Sunderland de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Aston Villa-Sunderland de la Premier League varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: Suelen costar entre 49 £ y 99 £ .

Suelen costar entre . Entradas con descuento: Las tarifas reducidas para mayores de 66 años, jóvenes menores de 21 años y miembros de las Fuerzas Armadas suelen oscilar entre 41 £ y 89 £ .

Las tarifas reducidas para mayores de 66 años, jóvenes menores de 21 años y miembros de las Fuerzas Armadas suelen oscilar entre . Paquetes de hospitalidad y VIP: Las experiencias oficiales de hospitalidad y acceso a salas exclusivas durante el partido parten de más de 130 £ y pueden alcanzar precios considerablemente superiores según el nivel del servicio de restauración y la ubicación de los asientos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas de reventa estándar: Las entradas generales anunciadas suelen partir de unos 71 £ para localidades en las gradas superiores o en los fondos, según la demanda general.

Las entradas generales anunciadas suelen partir de unos para localidades en las gradas superiores o en los fondos, según la demanda general. Localidades de reventa prémium: Los asientos con buenas vistas desde los laterales o en las gradas inferiores, más cerca del terreno de juego, suelen costar entre 200 £ y más de 400 £.

Aston Villa-Sunderland de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa y el Sunderland

El Aston Villa llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Newcastle United en la Premier League, después de imponerse por 6-0 al Fenerbahce en la Champions League. Durante esta racha, el Villa también ganó por 2-3 a domicilio al Tottenham Hotspur. En esos cinco partidos ha marcado 14 goles y encajado cinco; los únicos puntos que se ha dejado fueron en un empate 2-2 con el Brentford.

El Sunderland llega con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió por 2-0 a domicilio ante el Bournemouth en la Premier League, después de ganar por 1-2 a domicilio al Torreense en la Europa League. El equipo de Le Bris ha marcado siete goles y encajado nueve en esos cinco encuentros. Las derrotas en la Premier League ante el Bournemouth, el Brighton y el Manchester City ponen de relieve su irregularidad en la competición nacional.

Aston Villa-Sunderland: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Premier League el 19 de abril de 2026, cuando el Aston Villa venció al Sunderland por 4-3 en Villa Park en un partido con muchos goles. Antes de eso, los equipos empataron 1-1 en el Stadium of Light en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Villa presenta un mejor balance. Entre esos partidos figuran también dos encuentros de Championship disputados en 2017 y 2018 que ganó el Villa.