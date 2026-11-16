El Aston Villa recibe al Paris Saint-Germain el martes 8 de diciembre de 2026 en Villa Park, en Birmingham.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Supercopa de la UEFA, en agosto de 2026, cuando el Paris Saint-Germain logró una ajustada victoria por 2-1 ante el Aston Villa. Antes de ese duelo, los equipos se midieron en una emocionante eliminatoria de Champions League a doble partido en abril de 2025: el Aston Villa ganó 3-2 en casa, antes de que el PSG se impusiera 3-1 en la vuelta.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa-Paris Saint-Germain, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Aston Villa-Paris Saint-Germain de la Champions League?

El Aston Villa-Paris Saint-Germain se juega en Villa Park, en Birmingham, el martes 8 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 15:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa-Paris Saint-Germain de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Aston Villa-Paris Saint-Germain de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Compra directamente a través de las plataformas oficiales de venta de entradas del club anfitrión, el Aston Villa, según disponibilidad y respetando los periodos de prioridad para socios y abonados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Champions League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa-Paris Saint-Germain de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Aston Villa-Paris Saint-Germain de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Su precio suele oscilar aproximadamente entre 55 € y 130 € .

Su precio suele oscilar aproximadamente entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: Suelen partir de unos 300 € a 500 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior y esquinas: Suelen partir de unos 140 € a 210 € .

Suelen partir de unos . Laterales estándar: Suelen oscilar entre 170 € y 280 € .

Suelen oscilar entre . Grada inferior y zona central: Oscilan entre 250 € y 350 € o más .

Oscilan entre . Hospitalidad VIP y corporativa: Oscila entre 400 € y 1.100 € o más.

Aston Villa-Paris Saint-Germain de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa y el Paris Saint-Germain

El Aston Villa llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente terminó en un empate 4-4 ante el Manchester United en la Premier League, después de que llegara a ponerse 4-2 por delante y pareciera tener la victoria asegurada. Antes sufrió una derrota por 3-0 en el campo del Barcelona en la Champions League, aunque su triunfo por 2-1 ante el Manchester City en la Premier League en octubre destaca entre sus resultados recientes. El Villa ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, pero ha encajado diez, reflejo de una irregularidad que Emery estará deseando corregir.

El PSG llega en un estado de forma sobresaliente, tras ganar sus últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Troyes en la Ligue 1. En sus últimos cinco encuentros ha marcado 14 goles y solo ha encajado tres. Su triunfo por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League y la goleada por 6-0 al Villarreal ponen de manifiesto el peligro que representa actualmente.

Aston Villa-Paris Saint-Germain: enfrentamientos directos recientes

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó en la Supercopa de la UEFA en agosto de 2026, cuando el PSG derrotó al Aston Villa por 2-1. Antes, los dos clubes se enfrentaron en la Champions League en abril de 2025: el Villa ganó 3-2 en casa y el PSG se impuso 3-1 en el partido disputado fuera de casa. En sus tres enfrentamientos directos más recientes, el PSG suma dos victorias por una del Villa.