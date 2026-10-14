El Aston Villa recibe al Fulham el sábado 31 de octubre de 2026 en Villa Park, Birmingham.

En su anterior enfrentamiento liguero, disputado en abril de 2026, el Fulham logró una ajustada victoria por 1-0 en Craven Cottage. Si se tienen en cuenta sus últimos duelos en todas las competiciones, el Aston Villa ha llevado generalmente la iniciativa, con tres victorias en los cinco enfrentamientos oficiales previos a este partido.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa contra el Fulham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Aston Villa contra el Fulham de la Premier League?

El Aston Villa contra el Fulham se juega el sábado 31 de octubre de 2026 en Villa Park, Birmingham.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 16:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa contra el Fulham de la Premier League?

Para comprar entradas para un partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Fulham, puedes explorar varias opciones según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquillas oficiales de los clubes: Puedes consultar directamente las páginas web oficiales del Aston Villa o del Fulham FC. Para los partidos en casa, las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios y abonados, antes de salir a la venta general si quedan disponibles.

Paquetes oficiales de hospitalidad: Ambos clubes ofrecen paquetes de hospitalidad prémium para el día del partido que incluyen asientos acolchados, opciones de restauración y acceso a salas exclusivas. Pueden comprarse directamente en las páginas oficiales de los clubes aunque se agoten las entradas generales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa contra el Fulham de la Premier League?

Los precios de las entradas para un partido entre el Aston Villa y el Fulham varían según la zona del asiento, la condición de socio y el tipo de paquete.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: Suelen costar entre 49 £ y 99 £ , según la zona concreta del asiento.

Entradas con descuento: Las tarifas reducidas, por ejemplo para mayores de 66 años, jóvenes menores de 21 años o miembros de las Fuerzas Armadas, suelen oscilar entre 41 £ y 89 £ .

Entradas para jóvenes y niños: Las entradas para aficionados más jóvenes y niños son considerablemente más baratas: las categorías juveniles suelen costar entre 21 £ y 50 £ , según la zona.

Afiliación a los clubes: Para comprar entradas a su precio original a través de los canales oficiales, primero es necesario hacerse socio. La afiliación para adultos cuesta alrededor de 50 £ a 60 £ , incluidas las tasas obligatorias.

Paquetes de hospitalidad y VIP: Las experiencias de hospitalidad prémium para el día del partido, con acceso a salas exclusivas y opciones de restauración, parten de 130 £ y pueden alcanzar precios considerablemente más altos según la categoría del paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Precios iniciales de reventa: Las entradas parten de unos 60 £ a 90 £ para localidades en la grada superior o con vistas desde uno de los fondos, según la demanda.

Precios medios de mercado: Los asientos estándar en las principales páginas de reventa suelen costar entre 100 £ y 200 £ . Los precios fluctúan según se acerca la fecha del partido y en función del estado de forma de ambos equipos.

Asientos prémium de reventa: Las localidades con buenas vistas desde los laterales o los asientos de la grada inferior más próximos al terreno de juego suelen costar entre 200 £ y más de 400 £ en el mercado de reventa.

Aston Villa contra Fulham en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa y el Fulham

El Aston Villa llega a este partido con un balance reciente irregular de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 3-2 a domicilio ante el Tottenham Hotspur en la Premier League, mientras que el triunfo por 3-2 en el campo del Club Brugge en la Champions League demostró que el equipo de Emery puede rendir fuera de casa. La derrota por 2-1 como local ante el Nottingham Forest sigue siendo el punto más bajo de ese periodo. El Villa ha marcado nueve goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, cifras que apuntan a un equipo que crea ocasiones, pero que sigue siendo vulnerable en defensa.

Los últimos cinco partidos del Fulham reflejan las dificultades del equipo para encontrar regularidad: ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente en la Premier League terminó con un 1-1 en el campo del Manchester United, después de un empate sin goles en el del Liverpool. La victoria a domicilio ante el West Ham United en la Copa de la Liga fue su resultado más destacado, pero las derrotas ligueras consecutivas frente al Crystal Palace y el Sunderland al principio de esa racha ponen de relieve los problemas a los que se ha enfrentado el equipo de Arbeloa. El Fulham marcó seis goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Aston Villa contra Fulham: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Fulham venció por 1-0 al Aston Villa en casa, en la Premier League. En los últimos cinco duelos, el Villa presenta el mejor balance general, con tres victorias en cinco partidos. El Fulham logró una victoria y otro encuentro también cayó del lado del Fulham. El resultado más contundente del Villa en esta serie fue una victoria por 3-1 en casa en septiembre de 2025.