El Aston Villa recibe al Crystal Palace el sábado 5 de diciembre de 2026 en Villa Park, en Birmingham.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 7 de enero de 2026 y terminó en un disputado empate 0-0 en Selhurst Park. Antes de ese empate, el Crystal Palace logró una contundente victoria por 3-0 sobre el Aston Villa en Villa Park en agosto de 2025.

Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Aston Villa contra el Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Aston Villa contra el Crystal Palace de la Premier League?

El Aston Villa contra el Crystal Palace se juega en Villa Park, en Birmingham, el sábado 5 de diciembre de 2026.

Premier League - Jornada 14 5 dic 2026 - 10:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa contra el Crystal Palace de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Crystal Palace, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Aston Villa: Las entradas pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta del Aston Villa. Según la fase de venta y la disponibilidad, puede ser necesario ser socio Claret o abonado.

Las entradas pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta del Aston Villa. Según la fase de venta y la disponibilidad, puede ser necesario ser socio Claret o abonado. Sistema oficial de venta de entradas del Crystal Palace: Los aficionados visitantes pueden solicitar entradas a través del cupo oficial del Crystal Palace, que se distribuye según los puntos de fidelidad y la condición de abonado.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa contra el Crystal Palace de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Crystal Palace:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para adultos: Entre 44,50 £ y 75 £ .

Entre . Entradas con descuento: Entre 22 £ y 75 £ .

Entre . Entradas infantiles: Disponibles a partir de 13,50 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entrada general estándar: A partir de unos 190 £ .

A partir de unos . Asientos prémium y paquetes de hospitalidad: Entre 121 £ y más de 700 £.

Aston Villa contra Crystal Palace en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa y el Crystal Palace

El Aston Villa ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En su encuentro más reciente perdió 3-0 ante el Barcelona en la Champions League, después de empatar 1-1 con el Fulham en la Premier League. Su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 2-1 sobre el Manchester City en la Premier League. En esos cinco partidos ha marcado siete goles y ha encajado ocho.

El Crystal Palace ha conseguido una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League. Su única victoria en esa racha llegó contra el Fulham en la Copa de la Liga, y el Brighton le ganó 5-0 en la Premier League. En esos cinco encuentros ha marcado cuatro goles y ha encajado diez.

Aston Villa contra Crystal Palace: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó en la Premier League el 7 de enero de 2026, cuando el Crystal Palace y el Aston Villa empataron 0-0 en Selhurst Park. Antes, el Aston Villa recibió al Crystal Palace en agosto de 2025 y perdió 3-0 en Villa Park. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, el Crystal Palace presenta un mejor balance, con tres victorias frente a ninguna del Aston Villa y dos empates. Entre esos resultados figuran una victoria por 3-0 en la FA Cup en Selhurst Park en abril de 2025 y otra por 4-1 en la Premier League en febrero de 2025.