El Arsenal recibe al AFC Bournemouth el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

Los dos clubes se repartieron las victorias en sus enfrentamientos de la temporada 2025/26. El Arsenal logró un emocionante triunfo por 3-2 en el Vitality Stadium en enero de 2026, antes de que el Bournemouth respondiera con una sorprendente victoria por 2-1 en el Emirates Stadium en abril. Ese triunfo de abril supuso, además, la segunda victoria consecutiva del Bournemouth en la Premier League en el Emirates, después de otro 2-1 allí en mayo de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal vs AFC Bournemouth, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Arsenal vs AFC Bournemouth de la Premier League?

El Arsenal vs AFC Bournemouth se disputa en el Emirates Stadium de Londres el domingo 13 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal vs AFC Bournemouth de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Arsenal vs AFC Bournemouth de la Premier League, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Programa de socios y plataforma oficial de intercambio de entradas del Arsenal: Aunque el sorteo inicial entre socios para este partido de categoría B se cerró en octubre de 2026, los socios Red y Silver del Arsenal aún pueden conseguir entradas generales a través de la plataforma oficial de intercambio de entradas del club.

Aunque el sorteo inicial entre socios para este partido de categoría B se cerró en octubre de 2026, los socios Red y Silver del Arsenal aún pueden conseguir entradas generales a través de la plataforma oficial de intercambio de entradas del club. Cupo de entradas para la afición visitante del AFC Bournemouth: Los aficionados visitantes pueden comprar entradas directamente en el portal oficial de venta de entradas del AFC Bournemouth.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs AFC Bournemouth de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Arsenal vs AFC Bournemouth de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general en la grada superior: De 44,8 £ a 84 £.

De 44,8 £ a 84 £. Entrada general en la grada inferior: De 44,8 £ a 65,5 £.

De 44,8 £ a 65,5 £. Zona familiar (grada inferior): 44,8 £.

44,8 £. Cupo para la afición visitante: Precio máximo de 30 £.

Precio máximo de 30 £. Hospitalidad oficial del club: De 499 £ a más de 1.750 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior detrás de las porterías: De 118 £ a más de 252 £.

De 118 £ a más de 252 £. Grada superior en los laterales: De 217 £ a más de 350 £.

De 217 £ a más de 350 £. Grada inferior detrás de las porterías: De 263 £ a más de 400 £.

De 263 £ a más de 400 £. Grada inferior en los laterales: De 340 £ a más de 800 £.

De 340 £ a más de 800 £. Reventa de entradas de hospitalidad y nivel club: De 238 £ a más de 1.500 £.

De 238 £ a más de 1.500 £. Reventa de entradas para la zona visitante: De 937 £ a más de 1.179 £.

Arsenal vs AFC Bournemouth en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal y el AFC Bournemouth

El Arsenal afronta este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Solo se dejó puntos en un empate 1-1 contra el Fleetwood Town en la Copa de la Liga. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Hull City en la Premier League, y también ganó 0-1 en el campo del Liverpool. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó cinco goles y encajó tres.

El Bournemouth llega con cinco victorias en cinco partidos, lo que lo convierte en el equipo en mejor forma de este duelo. Su partido más reciente en la Premier League terminó con una victoria por 1-2 en el campo del Ipswich Town, y también ganó 0-3 a domicilio al Manchester United. El equipo de Rose marcó nueve goles en esos cinco encuentros y encajó solo dos.

Arsenal vs AFC Bournemouth: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando el Bournemouth ganó 1-2 al Arsenal en el Emirates Stadium en la Premier League. Antes de eso, el Arsenal venció 3-2 en el campo del Bournemouth en enero de 2026. En los últimos cinco encuentros registrados entre los clubes, el Bournemouth ha ganado dos y el Arsenal uno, con un empate, aunque esa muestra incluye un amistoso de pretemporada.