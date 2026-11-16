El Arsenal recibe al Real Madrid el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

Los dos gigantes europeos se enfrentaron más recientemente en los cuartos de final de la Champions League 2024/25. El Arsenal se impuso por un contundente 5-1 en el global de la eliminatoria a doble partido, con una victoria por 3-0 en el Emirates Stadium seguida de un triunfo a domicilio por 2-1 en el Bernabéu.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal-Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Arsenal-Real Madrid de Champions League?

El Arsenal-Real Madrid se disputa en el Emirates Stadium de Londres el miércoles 9 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal-Real Madrid de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Arsenal-Real Madrid de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas o de la plataforma para socios del Arsenal es el método más seguro y fiable. Las entradas suelen ponerse a la venta mediante un sorteo o en periodos de prioridad para socios y abonados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal-Real Madrid de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Arsenal-Real Madrid de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Sorteos habituales del club / socios: Suelen oscilar aproximadamente entre 45 € y 135 €.

Suelen oscilar aproximadamente entre Localidades Club Level / paquetes de hospitalidad: Parten de unos 450 € y llegan a 1.200 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior / zonas detrás de las porterías: Suelen partir de unos 475 € a 520 € .

Suelen partir de unos . Zonas laterales / localidades prémium en la grada inferior: Suelen oscilar entre 580 € y 750 € o más .

Suelen oscilar entre . Zonas VIP / sectores exclusivos de reventa: Oscilan entre 1.000 € y más de 5.500 €.

Arsenal-Real Madrid de Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal y el Real Madrid

El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los únicos puntos que se ha dejado llegaron en un empate 1-1 ante el Fleetwood Town en la Carabao Cup. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Hull City en la Premier League, y también ganó 0-1 a domicilio al Liverpool. En esos cinco encuentros, el Arsenal marcó cinco goles y encajó tres. Su rendimiento en Europa ha sido especialmente sólido tras ganar 1-2 al Slavia Praga en la Champions League.

El Real Madrid ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, por lo que llega a este encuentro como el equipo en mejor forma. Su partido más reciente fue una victoria por 0-3 ante el Valencia en LaLiga, y también ganó 1-2 a domicilio al Barcelona en la misma competición. En Europa, el Madrid ha marcado nueve goles en los tres partidos de Champions League disputados durante esa racha, entre ellos una victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig y otra por 2-3 a domicilio ante el AEK Atenas. En los cinco encuentros, el equipo de Mourinho marcó 13 goles y encajó cuatro.

Arsenal-Real Madrid: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento oficial más reciente entre estos clubes se produjo en los octavos de final de la Champions League en abril de 2025, cuando el Real Madrid recibió al Arsenal y perdió 1-2 en el Bernabéu. El partido de ida, disputado en el Emirates Stadium el 8 de abril de 2025, terminó 3-0 a favor del Arsenal. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, que incluyen dos eliminatorias de Champions League de 2006 y un amistoso de 2008, el Arsenal ha ganado tres partidos, con un empate y una victoria del Real Madrid. El Arsenal ha marcado siete goles y ha encajado dos en esos encuentros.