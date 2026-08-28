Cómo conseguir entradas para el Angers vs Troyes: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Angers se enfrenta a Troyes el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Raymond Kopa de Angers.

Ambos equipos buscarán impulso en este inicio de temporada para asegurar puntos cruciales en la clasificación nacional. En su anterior enfrentamiento oficial, en abril de 2024, Angers logró una victoria por 2-1 ante Troyes.

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¿Cuándo es el saque inicial del Angers vs Troyes de la Ligue 1?

El Angers vs Troyes se disputa en el Stade Raymond Kopa de Angers, con el saque inicial programado para esta jornada de Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 14:45 Stade Raymond Kopa

¿Cómo comprar entradas para el Angers vs Troyes de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido Angers SCO vs ESTAC Troyes del 19 de septiembre de 2026, puedes adquirirlas a través de las siguientes opciones principales:

Taquilla oficial de Angers SCO: Dado que Angers acoge el partido en el Stade Raymond Kopa, la opción más segura y directa es comprarlas a través del portal oficial de venta de entradas online de Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Taquillas oficiales del estadio: En función de la disponibilidad, las entradas también pueden venderse directamente en las taquillas del Stade Raymond Kopa antes del día del partido. Mercados secundarios de entradas: Si se agotan las localidades oficiales, agregadores de entradas y plataformas de reventa como StubHub también ofrecen entradas disponibles.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers vs Troyes de la Ligue 1?

Para el próximo partido Angers SCO vs ESTAC Troyes en el Stade Raymond Kopa, los precios de las entradas suelen variar en función de si las compras a precio oficial o a través de mercados secundarios.

Taquilla oficial (precio facial): Las entradas estándar para un solo partido de Ligue 1 en Angers suelen oscilar entre 15 € y 65 € para las categorías de asiento regulares, como Tribune Coubertin o Tribune Colombier detrás de las porterías, hasta las zonas centrales de Tribune Saint-Léonard o Tribune Jean-Bouin.

Mercados secundarios y reventa: En plataformas de reventa y venta de entradas como StubHub, las entradas más baratas arrancan en torno a 35 € a 40 € , mientras que el precio medio en las categorías estándar se sitúa alrededor de 80 € a 90 € en función de la visibilidad y la demanda.

Paquetes VIP y hospitality: Las opciones premium de hospitality para el día de partido, como acceso a salones especializados como Salon Colombier o asientos VIP, suelen partir de 80 € a 180 € o más por entrada.

Angers vs Troyes de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Forma de Angers y Troyes

Angers ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con un resultado procedente de un encuentro oficial. Su salida más reciente fue una derrota por 0-2 ante Lille en la Ligue 1 el 23 de agosto. En pretemporada, venció a Paris FC por 3-2 y a Lorient por 2-1, mientras que cayó por 2-3 ante Le Mans. También abrió su calendario de amistosos con un triunfo por 2-1 sobre Creteil. A lo largo de esos cinco partidos, Angers marcó nueve goles y encajó nueve.

Troyes ha registrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un empate 0-0 con Paris FC en la Ligue 1 el 22 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 tanto con Panetolikos como con Auxerre en pretemporada, venció a GOAL FC por 5-2 y ganó 3-0 ante Grenoble. Troyes marcó nueve goles y encajó dos en esa racha de cinco partidos, incluidas dos porterías a cero.

Angers vs Troyes: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 20 de abril de 2024, cuando Angers venció a Troyes por 2-1 en un partido de Ligue 2 en el Stade Raymond Kopa. Antes de eso, Troyes recibió a Angers en diciembre de 2023 y perdió por 1-4. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Angers ha ganado tres veces por una de Troyes, con un partido terminado en empate, y Angers ha marcado 10 goles frente a los siete de Troyes en esos encuentros.