Cómo conseguir entradas para el Angers-Niza: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de entradas de última hora y más

El Angers recibe al Niza el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Stade Raymond Kopa.

Sus enfrentamientos recientes han sido muy disputados: en los últimos cinco, cada equipo ha logrado dos victorias y el otro partido terminó en empate. En el duelo más reciente, disputado en marzo de 2026 durante la anterior temporada de liga, el Niza consiguió una cómoda victoria a domicilio por 0-2 en el Stade Raymond Kopa.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Angers-Niza, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Angers-Niza de la Ligue 1?

El Angers-Niza comienza el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Stade Raymond Kopa.

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

¿Cómo comprar entradas para el Angers-Niza de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo Angers-Niza de la Ligue 1, tienes varias opciones fiables, según prefieras los canales oficiales de los clubes o las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes consultar las páginas web oficiales del Angers SCO, si el partido se disputa en el Stade Raymond Kopa, o del OGC Niza, para el encuentro de vuelta en el Allianz Riviera, y adquirir directamente abonos de socio, entradas para un solo partido o paquetes de hospitality.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers-Niza de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Angers-Niza de la Ligue 1 varían según se compren directamente a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Las entradas estándar para un solo partido compradas directamente al Angers SCO o al OGC Niza suelen costar aproximadamente entre 15 y 50 € en las categorías de asientos estándar, según la categoría y la ubicación dentro del estadio.

compradas directamente al Angers SCO o al OGC Niza suelen costar aproximadamente en las categorías de asientos estándar, según la categoría y la ubicación dentro del estadio. Los paquetes oficiales de hospitality o VIP de los clubes suelen tener precios que parten de unos 100 € y pueden superar los 250 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas estándar con precios iniciales de entre 38 y 48 € , aproximadamente.

con precios iniciales de entre , aproximadamente. Los paquetes de hospitality o VIP rondan los 85 a 90 €, mientras que las localidades prémium detrás de las porterías, los asientos en los laterales o las mejoras de hospitality pueden costar entre 105 € y más de 135 €, según la disponibilidad.

Angers-Niza de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Angers y el Niza

El Angers llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Ligue 1. Su compromiso más reciente terminó con un triunfo por 2-0 ante el Troyes, y anteriormente en esa racha también ganó por 1-3 a domicilio al Auxerre. Las dos derrotas, frente al Rennes y el Lille, fueron ambas por un gol de diferencia. En esos cinco partidos, el Angers marcó seis goles y encajó cuatro, cifras que apuntan a un equipo capaz de marcar y, a la vez, razonablemente sólido en defensa.

El Niza ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lille, después de caer por 3-0 frente al Paris FC y por 1-0 ante el Auxerre. En los otros dos encuentros empató 0-0 con el Lorient y 1-1 con el Le Mans. El Niza ha marcado cuatro goles y encajado cinco en esa serie de cinco partidos, reflejo de un equipo al que le ha costado ofrecer actuaciones convincentes y dominantes.

Angers-Niza: últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre ambos terminó con una victoria del Niza por 0-2 en el Stade Raymond Kopa en marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos de la Ligue 1, el Niza presenta un mejor balance global, con tres victorias por una del Angers y un empate. El Niza ha marcado nueve goles en esos cinco duelos, frente a los cuatro del Angers, aunque la variedad de resultados muestra que ninguno de los dos equipos ha dominado por completo en todo momento.