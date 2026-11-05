El Angers recibe al Lens el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Stade Raymond Kopa de Angers.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar en marzo de 2026 en el estadio del Lens, que se impuso con claridad por 5-1. La última victoria del Angers ante el Lens llegó en noviembre de 2025, cuando ganó por un ajustado 1-0 en casa.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Angers-Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Angers-Lens de la Ligue 1?

El Angers-Lens se disputa en el Stade Raymond Kopa de Angers el sábado 28 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

¿Cómo comprar entradas para el Angers-Lens de la Ligue 1?

Estas son las opciones y vías disponibles para comprar entradas para el Angers-Lens de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del club (Angers SCO): Consulta la plataforma oficial de venta de entradas del club local, el Angers SCO, para conocer la disponibilidad de entradas de venta directa en las zonas de la afición local y los periodos de compra prioritaria para socios.

Consulta la plataforma oficial de venta de entradas del club local, el Angers SCO, para conocer la disponibilidad de entradas de venta directa en las zonas de la afición local y los periodos de compra prioritaria para socios. Web oficial del club (RC Lens): Visita el portal oficial de venta de entradas del RC Lens si quieres sentarte en la zona reservada a la afición visitante o comprar a través de sus canales acreditados para aficionados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers-Lens de la Ligue 1?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo Angers-Lens de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas de fondo (detrás de las porterías): Aproximadamente entre 15 y 25 € para las zonas más económicas o las reservadas a los aficionados.

Aproximadamente para las zonas más económicas o las reservadas a los aficionados. Gradas de categoría estándar (laterales y centrales): Suelen costar entre 30 y 60 € según el bloque y la ubicación exacta de la grada.

Suelen costar según el bloque y la ubicación exacta de la grada. Asientos preferentes en los laterales y localidades prémium: Cuestan entre 70 y más de 110 € y ofrecen vistas centrales privilegiadas cerca del terreno de juego.

Cuestan y ofrecen vistas centrales privilegiadas cerca del terreno de juego. Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen costar entre 120 y más de 250 € según el acceso a las salas y los servicios de restauración incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Gradas de fondo y zonas superiores: Desde unos 45 a 55 €, según la demanda general.

Desde unos 45 a 55 €, según la demanda general. Gradas laterales de categoría estándar: Suelen costar entre 65 y 95 € y ofrecen buenas vistas laterales.

Suelen costar y ofrecen buenas vistas laterales. Zonas prémium y agotadas: Pueden subir de 110 a más de 160 € cuando se agotan las localidades de venta directa de los clubes.

Angers-Lens de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Angers y el Lens

El Angers ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Lorient, después de dos derrotas consecutivas frente al Marsella (5-2) y el Brest (5-1). El triunfo por 2-0 ante el Troyes, logrado antes en esta serie, es su única victoria en esos cinco partidos. El Angers ha marcado solo tres goles y ha encajado diez en este periodo, unos números que reflejan sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

El Lens ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Paris FC en la Ligue 1, precedida por una derrota por 3-0 frente al Club Brugge en la Champions League. Antes, el Lens ganó al Troyes a domicilio por 3-1 en la Ligue 1 y se impuso al Lyon por 2-1 en liga. Ha marcado nueve goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

Angers-Lens: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Lens ganó por 5-1 en su estadio. En los últimos cinco duelos directos, el Lens ha ganado cuatro y el Angers uno. El conjunto que visitará Angers ha dominado esta serie reciente. La única victoria del Angers llegó en noviembre de 2025, un triunfo en casa por 1-0, pero el Lens ha dominado los demás encuentros tanto en un estadio como en el otro.