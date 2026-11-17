El Anderlecht recibe al Hoffenheim el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Lotto Park de Anderlecht.

Su único enfrentamiento anterior tuvo lugar el 31 de enero de 2025, durante la fase de liga de la Europa League de la UEFA. Aquel partido en el Lotto Park terminó con una emocionante victoria por 4-3 del Hoffenheim, que jugaba como visitante.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Anderlecht-Hoffenheim, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Anderlecht-Hoffenheim de la Europa League?

El Anderlecht-Hoffenheim se juega el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Lotto Park de Anderlecht.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 12:45 Lotto Park

¿Cómo comprar entradas para el Anderlecht-Hoffenheim de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Anderlecht-Hoffenheim de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Comprar directamente en las webs o taquillas oficiales del RSC Anderlecht y el TSG Hoffenheim es la forma más segura y fiable de conseguir entradas auténticas a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Anderlecht-Hoffenheim de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Anderlecht-Hoffenheim de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de categoría estándar: Suelen costar aproximadamente entre 30 € y 75 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos en la grada superior o entradas de acceso general: Suelen partir de unos 145 € a 155 € .

Suelen partir de unos . Asientos prémium o centrales en la grada inferior: Los precios van desde 200 € hasta más de 450 €.

Anderlecht-Hoffenheim de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Anderlecht y el Hoffenheim

El Anderlecht ha logrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó 1-1 ante el Club Brujas en la Primera División A de Bélgica. Antes, en esa misma racha, ganó 2-0 al Salzburgo en la Europa League y 4-1 al Westerlo en liga. La derrota por 4-0 ante el Gante sigue siendo el peor resultado de ese periodo. En esos cinco encuentros, el Anderlecht marcó diez goles y encajó seis.

El Hoffenheim ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente venció 2-1 al Schalke 04 en la Bundesliga, después de empatar 1-1 con el Crystal Palace en la Europa League. Su victoria por 3-0 ante el Bayer Leverkusen destaca como el mejor resultado de ese periodo, aunque las derrotas ante el Werder Bremen y el Holstein Kiel en la Copa de Alemania muestran su vulnerabilidad. El Hoffenheim marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Anderlecht-Hoffenheim: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la Europa League el 30 de enero de 2025, cuando el Hoffenheim ganó 3-4 al Anderlecht en un partido con muchos goles en el Lotto Park. El único otro encuentro registrado entre los clubes fue un amistoso disputado en enero de 2019, que el Anderlecht ganó 2-3 en Sinsheim. El Hoffenheim lidera el balance de estos dos enfrentamientos, que terminaron con siete goles en total cada uno.