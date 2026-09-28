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Cómo conseguir entradas para el Alemania vs Serbia: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

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UEFA Nations League A
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Serbia

Alemania se enfrenta a Serbia en la Liga A de la UEFA Nations League. Aquí te contamos cómo puedes conseguir tus entradas

Alemania recibe a Serbia en un apasionante partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Allianz Arena de Múnich el 1 de octubre de 2026. Este duelo promete fútbol internacional de primer nivel, con dos grandes naciones europeas midiéndose en un importante encuentro oficial.

GOAL tiene toda la información esencial que necesitas para asegurarte tu asiento en este gran choque. Descubre dónde comprar entradas, los detalles de los precios y cómo reservar ahora mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Alemania vs Serbia de la UEFA Nations League A?

El Alemania vs Serbia comienza el jueves 1 de octubre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, y por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido.

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UEFA Nations League A - Jornada 3
Allianz Arena

¿Dónde comprar entradas para el Alemania vs Serbia?

Las entradas pueden comprarse directamente a través del portal oficial de entradas de la DFB, que actúa como distribuidor principal para los partidos en casa de la selección alemana. La web oficial es la primera opción para conseguir entradas a su precio oficial durante las fases de preventa y venta general.

Si las entradas de la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son una alternativa a la que recurrir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania vs Serbia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la DFB arrancan en 35 € para la admisión general en asientos de Categoría 4, y aumentan en función de la visibilidad y de la categoría seleccionada en el Allianz Arena.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas en el mercado secundario arrancan actualmente en 132 € por asiento, dependiendo de la disponibilidad, la ubicación del asiento y la demanda en tiempo real.

Alemania vs Serbia, UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Alemania y Serbia

Alemania ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante Paraguay en la Copa del Mundo el 29 de junio, un resultado que supuso su eliminación del torneo. En esa misma racha también logró una victoria por 7-1 sobre Curacao y un triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil, con 13 goles a favor y siete en contra en total.

Serbia también ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante México, y también perdió 3-0 tanto contra Cabo Verde como contra España. Sus victorias llegaron ante Arabia Saudí y Letonia, ambas por 2-1. Serbia marcó ocho goles y encajó 14 en esos cinco partidos.

ALE

ALE - Formulario

CIV
W2-1
ECU
L2-1
PAR
L1-1
HOL
D1-1
GRE
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SER

SER - Formulario

KSA
W2-1
CPV
L3-0
MEX
L5-1
GRE
L1-2
HOL
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/13
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Alemania vs Serbia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en marzo de 2019, cuando Alemania y Serbia empataron 1-1 en un amistoso. En los cuatro duelos directos registrados, Alemania ha ganado dos, Serbia ha ganado uno y uno terminó en empate. La única victoria de Serbia en el conjunto de datos llegó en la Copa del Mundo de 2010, un triunfo por 1-0 el 18 de junio en la fase de grupos.

Cara a cara

AlemaniaEmpateSerbia
2
1
1
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
1
Serbia badge
Serbia
SER
1
F
World Cup
Alemania badge
Alemania
ALE
0
Serbia badge
Serbia
SER
1
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
2
Serbia badge
Serbia
SER
1
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
1
Serbia badge
Serbia
SER
0
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4


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