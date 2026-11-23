Al-Wasl se enfrenta al Al Ittihad en un esperado partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se disputará en el emblemático estadio Zabeel de Dubái y llevará a Emiratos Árabes Unidos el fútbol continental de máximo nivel.

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¿A qué hora empieza el Al-Wasl vs Al Ittihad de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al-Wasl vs Al Ittihad comenzará a las 20:00, hora de Arabia Saudí, el lunes 7 de diciembre de 2026 en el estadio Zabeel de Dubái.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 7 dic 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al-Wasl vs Al Ittihad?

La mejor opción para conseguir localidades son los portales oficiales de venta de entradas de los clubes y del torneo, como la plataforma Platinumlist. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales para conocer la disponibilidad en la preventa y la venta general antes del partido.

La plataforma de reventa Grintahub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. Puedes consultar las localidades disponibles y completar la compra para este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC en la página de entradas de Grintahub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Wasl vs Al Ittihad?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales de los clubes, las entradas generales estándar para este partido parten de unos asequibles 30 riales saudíes y suelen llegar hasta los 150 riales saudíes para localidades en la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios comienzan en aproximadamente 60 riales saudíes para las entradas generales. Comprar cuanto antes es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda de cara al partido.

Al-Wasl vs Al Ittihad de la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que debes saber

Estado de forma del Al-Wasl y el Al Ittihad

Al-Wasl suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Al-Jazira en la ADNOC Pro League. En su encuentro anterior venció por 4-3 al Al Quwa Al Jawiya en la Liga de Campeones Élite de la AFC y también logró una victoria por 0-2 a domicilio ante Baniyas. En esos cinco partidos, Al-Wasl marcó nueve goles y encajó once.

Al Ittihad ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-4 ante Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes había vencido por 4-1 al Al-Ettifaq y por 2-0 al Al Diriyah en la Saudi Pro League, además de imponerse por 2-1 a domicilio al Neftchi Fargona en competición continental. En esos cinco partidos, Al Ittihad marcó nueve goles y encajó diez.

Al-Wasl vs Al Ittihad: enfrentamientos directos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Al-Wasl y Al Ittihad. Se añadirán más detalles cuando se confirmen los registros.