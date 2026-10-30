Cómo conseguir entradas para el Al-Wasl contra el Al Quwa Al Jawiya: precios de la Liga de Campeones Élite de la AFC, información del partido, venta de entradas de última hora y más

El duelo entre Al Qadsiah y Al Hilal es uno de los encuentros más esperados de la jornada 11 de la Liga Roshn saudí. Dammam acoge un partido de gran importancia en el que el ambicioso equipo local intentará plantar cara a una de las potencias tradicionales del fútbol saudí.

Se espera una demanda extraordinariamente alta de entradas en Dammam, pero conseguirlas es sencillo. GOAL te ofrece todos los detalles esenciales sobre el calendario del partido, los precios y dónde comprar tus entradas ahora mismo.

¿Cuándo empieza el Al-Wasl contra Al Quwa Al Jawiya de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Al-Wasl contra Al Quwa Al Jawiya, pero el inicio de este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC está programado y aún queda por confirmar el estadio.

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 2 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Qadsiah contra Al Hilal?

Las entradas oficiales están disponibles directamente en WeBook, el proveedor oficial de entradas de la Liga Roshn saudí, así como a través de los canales oficiales de venta del Al Qadsiah. Las primeras entradas suelen ponerse a la venta entre 10 y 14 días antes del partido, aunque a menudo se agotan rápidamente debido al gran interés de los aficionados.

Si las entradas de la web oficial están agotadas, plataformas de reventa como GrintaHub son una alternativa para conseguir localidades antes del inicio del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah contra Al Hilal?

Los precios de las entradas en las plataformas oficiales parten de 59 SAR para las localidades generales más básicas. Las ubicadas en la grada inferior junto al campo cuestan más, según la categoría y la vista del estadio.

En plataformas de reventa como GrintaHub, los precios parten de unos 95 SAR, según la ubicación del asiento y la disponibilidad.

Todo lo que debes saber sobre el Al Qadsiah contra Al Hilal

Los enfrentamientos entre Al Qadsiah y Al Hilal ofrecen emoción de primer nivel en la lucha por el título de la Liga Roshn saudí. Al Qadsiah se ha consolidado como un rival de peso en la máxima categoría del fútbol saudí, ha hecho de su estadio en Dammam un fortín y aspira a dominar la parte alta de la tabla.

Al Hilal viaja a Dammam con la intención de sumar puntos cruciales a domicilio y mantener el nivel propio de un aspirante al título. Con estrellas de talla mundial en las alineaciones de ambos equipos, los aficionados que acudan al estadio pueden esperar un ambiente increíble, mucha calidad sobre el césped y una experiencia futbolística emocionante.

Al-Wasl contra Al Quwa Al Jawiya en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que debes saber

Estado de forma de Al-Wasl y Al Quwa Al Jawiya

Al-Wasl llega a este partido con un balance reciente irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC, y también cayó por 1-0 frente a Shabab Al-Ahli Dubai FC en la Liga del Golfo Arábigo. En el lado positivo, la victoria por 5-2 sobre Khorfakkan demostró su capacidad ofensiva, y logró un triunfo a domicilio por 3-0 ante Kalba FC. En esos cinco partidos, Al-Wasl marcó 11 goles y encajó siete.

Los resultados recientes de Al Quwa Al Jawiya son preocupantes. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con un empate y tres derrotas. Su única victoria llegó ante Karbalaa, frente al que marcó tres goles a domicilio, pero las derrotas contra Neftchi Fargona, Al Zawraa y Duhok en ese mismo periodo reflejan la falta de regularidad del equipo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Diyala en la Premier League iraquí.

Al-Wasl contra Al Quwa Al Jawiya: últimos enfrentamientos directos

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos es breve, pero favorece a Al-Wasl. El duelo más reciente se disputó en la Liga de Campeones Élite de la AFC de 2008, cuando Al-Wasl ganó 2-1 a domicilio ante Al Quwa Al Jawiya. Antes, en esa misma campaña, Al Quwa Al Jawiya se impuso por 1-0 en el campo de Al-Wasl. Por tanto, Al-Wasl lidera el historial pese a que cada equipo suma una victoria en los dos enfrentamientos registrados, ya que el conjunto emiratí se impone en el cómputo de goles de ambos partidos.