Al-Wasl se enfrenta a Al Ittihad en un esperado duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se disputará en el emblemático estadio Zabeel de Dubái y llevará a Emiratos Árabes Unidos el fútbol continental de primer nivel.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre el partido y el precio de las entradas. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguirlas ya y apoyar a tu equipo favorito desde la grada.

¿Cuándo se juega el Al-Wasl contra Al Ittihad de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al-Wasl contra Al Ittihad comenzará a las 20:00, hora de Arabia Saudí, el lunes 7 de diciembre de 2026 en el estadio Zabeel de Dubái.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 7 dic 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al-Wasl contra Al Ittihad?

La mejor opción para conseguir tus entradas son los canales oficiales de venta del club y del torneo, como la plataforma Platinumlist. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales para informarse sobre las entradas disponibles en preventa y en la venta general antes del día del partido.

Si las entradas se han agotado en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Wasl contra Al Ittihad?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido parten de unos asequibles 30 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR para las entradas generales. Comprar cuanto antes es la mejor forma de conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al-Wasl contra Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que debes saber

Estado de forma de Al-Wasl y Al Ittihad

Al-Wasl ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Al-Jazira en la ADNOC Pro League. En su anterior encuentro venció por 4-3 a Al Quwa Al Jawiya en la Liga de Campeones Élite de la AFC y también logró una victoria por 0-2 a domicilio ante Baniyas. En esos cinco partidos, Al-Wasl marcó nueve goles y encajó once.

Al Ittihad ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-4 ante Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes había vencido por 4-1 a Al-Ettifaq y por 2-0 a Al Diriyah en la Saudi Pro League, además de imponerse por 2-1 a domicilio ante Neftchi Fargona en competición continental. En esos cinco partidos, Al Ittihad marcó nueve goles y encajó diez.

Al-Wasl contra Al Ittihad: enfrentamientos directos recientes

Por el momento no hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Al-Wasl y Al Ittihad. Se añadirán más detalles cuando se confirmen los registros.