La Copa del Rey de Arabia Saudí entra en una fase decisiva con el Al-Taawoun como anfitrión del Al-Wehda en un duelo de octavos de final en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Buraidah. La emoción de las eliminatorias llega a Arabia Saudí mientras ambos clubes luchan por una plaza en cuartos de final.

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¿Cuándo empieza el Al-Taawoun contra el Al-Wehda de la Copa del Rey?

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Al-Taawoun contra el Al-Wehda. Vuelve a consultarla cuando se acerque el inicio del partido para conocer los canales de televisión y las opciones de emisión en directo confirmados.

King Cup - 1/8 1 dic 2026 - 08:20

¿Dónde comprar entradas para el Al-Taawoun contra el Al-Wehda?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey se distribuyen principalmente a través de plataformas oficiales saudíes de venta de entradas deportivas, como Webook, y de los canales designados por el club anfitrión. Los aficionados deben estar atentos a estos canales durante las fases de preventa y venta general para conseguir entradas directamente a su precio oficial.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Buscar la entrada más barata por otros canales ofrece a los aficionados una forma fiable de acceder al estadio cuando se agotan todas las localidades oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Taawoun contra el Al-Wehda?

En el proveedor oficial, los precios de las entradas generales estándar parten de unos 20 a 40 SAR, lo que hace que asistir a las primeras rondas de la Copa del Rey resulte muy asequible para los aficionados.

En el mercado secundario, en plataformas como GrintaHub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR. Es una alternativa para que los aficionados encuentren la entrada más barata disponible si se agotan las localidades oficiales.

Al-Taawoun contra Al-Wehda en la Copa del Rey: todo lo que debes saber

Estado de forma del Al-Taawoun y el Al-Wehda

El Al-Taawoun ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. Antes había vencido 2-0 al Al-Faisaly en la Champions League 2 de la AFC, aunque las derrotas ligueras frente al Al Riyadh (2-1) y el Al Qadsiah (1-0) reflejan una racha complicada en la competición nacional. En esos cinco partidos ha marcado cinco goles y ha encajado otros cinco.

El Al-Wehda ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente venció 3-2 al Al Shabab en la Copa del Rey en agosto de 2026. Antes perdió ante el Al Ittihad en la Copa del Rey y encadenó dos derrotas en la Saudi Pro League frente al Al-Ettifaq y el Al Qadsiah. Un empate 1-1 con el Al Hilal fue el único otro partido en el que sumó puntos durante ese periodo, en el que marcó seis goles y encajó ocho en cinco encuentros.

Al-Taawoun contra Al-Wehda: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Saudi Pro League el 19 de abril de 2025, cuando el Al-Wehda ganó 2-0 en el campo del Al-Taawoun. Antes, el Al-Wehda había logrado una victoria liguera por 1-0 en casa en noviembre de 2024. En los últimos cinco duelos, el Al-Taawoun presenta un mejor balance general, con dos victorias frente a las dos del Al-Wehda y un empate. Entre los resultados destacados figura un 3-3 en febrero de 2024.