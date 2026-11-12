Al-Shamal se enfrenta al Al Ahli Saudi en un emocionante partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC el lunes 23 de noviembre de 2026. El esperado encuentro se disputará en el espectacular estadio Al Bayt.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre el partido y el precio de las entradas. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguirlas ya y animar a tu equipo favorito en persona.

¿A qué hora empieza el Al-Shamal contra Al Ahli de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al-Shamal contra Al Ahli, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, comienza a las 19:00, hora local, el lunes 23 de noviembre de 2026.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al-Shamal contra Al Ahli Saudi?

La mejor opción para conseguir entradas son los canales oficiales de venta del club y del torneo. Se recomienda a los aficionados que consulten primero estos canales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

Si las entradas de la web oficial se agotan, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. Allí puedes consultar los asientos disponibles y comprar tus entradas para este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC en su página dedicada al encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Shamal contra Al Ahli Saudi?

Encontrar la entrada más barata suele ser la principal prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan desde 30 SAR y, por lo general, llegan hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios de las entradas de acceso general parten de unos 50 SAR. Comprar cuanto antes es la mejor forma de conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al-Shamal contra Al Ahli en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Shamal y Al Ahli

Al-Shamal ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante Al-Sailiya en la Stars League el 7 de noviembre, después de perder por 1-0 contra Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes, ganó 3-1 a Al Hilal en la competición continental, pero cayó 4-1 ante Al-Sadd y 3-2 frente a Qatar SC en competición nacional. En esos cinco encuentros, Al-Shamal marcó 10 goles y encajó nueve.

Al Ahli ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles contra Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 2 de noviembre, después de una abultada derrota liguera por 6-1 ante Al Shabab. Antes de esos dos encuentros, Al Ahli había vencido de forma consecutiva a Al-Gharafa por 2-1, a Al Khaleej por 4-1 y a Al-Fayha por 3-2. En esos cinco partidos, Al Ahli marcó ocho goles y encajó nueve.

Al-Shamal contra Al Ahli: Historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre Al-Shamal y Al Ahli. Se añadirá información sobre sus antecedentes cuando esté disponible, más cerca de la fecha del partido.