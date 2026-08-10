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1ª División
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Cómo conseguir entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Shabab
Al Quadisiya

Al Shabab se enfrenta a Al Qadsiah en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

La Saudi Pro League continúa su rápido ascenso como una de las competiciones más emocionantes del fútbol mundial, y este duelo de alto voltaje entre el Al-Shabab FC, seis veces campeón, y un ambicioso Al Qadsiah FC repleto de estrellas promete un ambiente intenso e imperdible en la jornada de partido en Riad.

Para garantizar tu sitio en el estadio, GOAL recomienda comprar las entradas con suficiente antelación.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 1
SHG Arena

¿Cómo comprar entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

Encontrar entradas auténticas para los grandes partidos de la Saudi Pro League a veces puede resultar complicado debido al gran interés de los aficionados y a los rápidos agotamientos en las plataformas oficiales de los clubes. Sin embargo, los seguidores tienen varias vías que explorar al buscar localidades válidas.

La venta principal de entradas suele gestionarse directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de la Saudi Pro League y de los canales de distribución de los clubes. El Al-Shabab FC pone primero a la venta las entradas para partidos individuales para los socios del club y los aficionados registrados antes de abrir la venta al público general. Sin embargo, las asignaciones principales de entradas para encuentros clave contra rivales ambiciosos como el Al Qadsiah FC suelen agotarse en cuestión de minutos desde su lanzamiento.

Cuando se agota la venta principal, los mercados secundarios de entradas representan la opción más cómoda para los aficionados que buscan comprar entradas para el día del partido. Plataformas como Ticombo se especializan en el intercambio de entradas de fútbol entre aficionados, dando a los seguidores acceso a entradas verificadas incluso para eventos con todo agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League varían en función de la ubicación de los asientos, la visibilidad en el estadio y la demanda del encuentro. Afortunadamente, hay opciones adaptadas a todos los presupuestos, desde localidades de grada de acceso básico hasta palcos de hospitalidad corporativa de lujo.

Aquí tienes un resumen rápido de los rangos de precios previstos en riales saudíes (SAR):

  • Categoría 3 / Fondo estándar: de 150 SAR a 250 SAR
  • Categoría 2 / Grada lateral superior: de 250 SAR a 400 SAR
  • Categoría 1 / Tribuna principal inferior: de 400 SAR a 650 SAR
  • Premium / Hospitalidad VIP: de 900 SAR a 1.600 SAR o más

Como los precios de las entradas están sujetos a la oferta y la demanda, los precios en las plataformas secundarias pueden variar a medida que se acerca el día del partido. Asegurar tus entradas con antelación te garantiza fijar la mejor tarifa disponible para tu zona de asiento preferida.

Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Shabab y el Al Qadsiah

ALS

ALS - Formulario

ALT
L1-5
ALN
L2-4
NEO
L2-1
ITT
W3-2
ANA
L1-0
Gol marcado (encajado)
7/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALQ

ALQ - Formulario

ALN
W3-1
ALF
W1-2
ALH
W2-0
ITT
W1-5
LEV
L1-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Shabab vs Al Qadsiah: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al ShababEmpateAl Quadisiya
1
2
2
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Al Shabab y el Al Qadsiah

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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