Al Shabab recibe a Al-Ettifaq el viernes 20 de noviembre de 2026 en el SHG Arena de Riad.

En sus últimos seis enfrentamientos en la competición, Al-Ettifaq ha logrado tres victorias y los otros tres partidos han terminado en empate. Sus dos enfrentamientos ligueros más recientes, disputados durante la temporada 2025-26, acabaron con sendos empates a 1-1, una muestra de lo igualados que han estado ambos equipos últimamente.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Shabab contra Al-Ettifaq, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Shabab contra Al-Ettifaq de la Liga Profesional Saudí?

El Al Shabab contra Al-Ettifaq se disputa en el SHG Arena de Riad el viernes 20 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 SHG Arena

¿Cómo comprar entradas para el Al Shabab contra Al-Ettifaq de la Liga Profesional Saudí?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Shabab y Al-Ettifaq, puedes consultar varias opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Consulta los portales oficiales de venta de entradas del Al Shabab FC o sus plataformas colaboradoras, como Ticket Souq, para comprar entradas directamente cuando salgan a la venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Shabab contra Al-Ettifaq de la Liga Profesional Saudí?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Shabab y Al-Ettifaq, desglosados entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar: Entre 30 SAR y 100 SAR para las zonas de asientos básicas del recinto.

Entre para las zonas de asientos básicas del recinto. Categorías prémium y de hospitalidad: Los precios de las categorías superiores varían según la zona de asientos y la ubicación en la tribuna central, y suelen aumentar en función de la demanda.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas estándar o generales: Los precios parten de unos 1.400 SAR a 1.900 SAR , según la categoría de la entrada y el aumento de los precios en el mercado.

Los precios parten de unos , según la categoría de la entrada y el aumento de los precios en el mercado. Categorías prémium o superiores: 2.000 SAR, según la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido.

Al Shabab contra Al-Ettifaq en la Liga Profesional Saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Shabab y Al-Ettifaq

Al Shabab llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Liga Profesional Saudí. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Al-Taawoun, una clara mejoría tras las derrotas consecutivas frente a Al Hilal y Al Kholood. En esos cinco partidos, el equipo marcó cinco goles y encajó otros cinco, cifras que reflejan su falta de regularidad, aunque por momentos mostró ambición ofensiva.

La racha reciente de Al-Ettifaq es distinta. El equipo de Papas ha ganado dos partidos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros ligueros. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 1-0 ante Neom SC. Antes, empató 3-3 con Al Qadsiah en un partido que demostró que puede marcar muchos goles incluso cuando falla su disciplina defensiva. Esa racha de cinco encuentros sin perder apunta a que la plantilla ha encontrado cierta estabilidad.

Al Shabab contra Al-Ettifaq: últimos enfrentamientos

Los dos clubes se han enfrentado cuatro veces en la Liga Profesional Saudí durante las dos últimas temporadas, con un balance muy igualado. Su duelo más reciente terminó 1-1 en marzo de 2026, con Al-Ettifaq como local. Antes, el partido de la primera vuelta, disputado en noviembre de 2025 en el SHG Arena, también acabó 1-1. Al-Ettifaq presenta un mejor balance en los últimos cinco enfrentamientos, con dos victorias frente a una de Al Shabab, aunque los empates han sido frecuentes entre ambos.