Cómo conseguir entradas para el Al-Sadd vs Al Hilal: precios de la AFC Champions League Elite, información del partido, ventas de última hora y más

La AFC Champions League Elite presenta un duelo de alto voltaje de Asia Occidental, con los campeones qataríes del Al Sadd SC midiéndose al gigante saudí Al Hilal. Ambos clubes cuentan con un enorme prestigio continental, lo que convierte este choque de la fase de grupos en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

Los partidos entre Al Sadd y Al Hilal ofrecen de forma constante acción a gran ritmo, ambientes apasionados y talento de primer nivel sobre el césped. Los aficionados de toda la región están deseando asegurarse el acceso para este encuentro épico.

GOAL te ofrece todos los detalles esenciales que necesitas para conseguir tus asientos y vivir en directo este apasionante partido continental dentro del estadio.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Sadd vs. Al Hilal de la AFC Champions League Elite?

La información oficial de retransmisión para el Al-Sadd vs. Al Hilal no está disponible actualmente, pero los detalles del saque inicial se confirmarán más cerca de la fecha del partido.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el AL SADD SC vs. AL HILAL?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a disposición directamente a través de las principales plataformas de venta de entradas y los portales de los clubes anfitriones, como Webook y BLU Store. Los aficionados al fútbol pueden registrarse y comprar pases de admisión general directamente en estos canales de venta principales en cuanto se active la asignación.

Si las localidades en el sitio oficial están agotadas, GrintaHub es la opción a seguir. El mercado secundario ofrece a los aficionados alternativas para comprar entradas después de que las asignaciones oficiales se hayan agotado por completo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AL SADD SC vs. AL HILAL?

Los precios estándar de entrada en los canales oficiales principales arrancan en 30 SAR para asientos de admisión general, aunque las categorías preferentes a pie de campo o las zonas VIP cuestan bastante más.

En plataformas del mercado secundario como GrintaHub, los precios de las entradas suelen empezar en torno a los 100 SAR, dependiendo de la selección del asiento, la ubicación y la demanda de los aficionados en tiempo real.

Al-Sadd vs. Al Hilal, AFC Champions League Elite: todo lo que necesitas saber

Forma de Al-Sadd y Al Hilal

El Al-Sadd ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su única derrota llegó en la AFC Champions League Elite, un 3-0 ante Esteghlal el 14 de septiembre. En sus cuatro victorias marcó 16 goles y encajó ocho, incluidos un triunfo a domicilio por 3-6 ante Al-Sailiya y una victoria por 2-6 en el campo de Qatar SC. Su rendimiento doméstico ha sido sólido, aunque ha mostrado vulnerabilidades defensivas en partidos con muchos goles.

El Al Hilal también ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, perdiendo solo ante Neom SC en la Saudi Pro League el 7 de septiembre. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre Al-Gharafa en la AFC Champions League Elite el 15 de septiembre. A lo largo de esos cinco partidos, marcó 11 goles y encajó cuatro, con su triunfo por 6-0 ante Al-Taawoun como la actuación más contundente de esa racha.

Al-Sadd vs. Al Hilal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la AFC Champions League Elite el 13 de abril de 2026, cuando el Al-Sadd ganó por 7-5 a domicilio ante el Al Hilal en un duelo de muchos goles. En los últimos cinco enfrentamientos directos de la AFC Champions League Elite, el Al Hilal tiene ventaja por 3-2 en victorias, aunque ambos equipos han sumado 28 goles entre todos esos partidos. Entre los precedentes más tempranos figuran una victoria del Al Hilal por 3-1 en octubre de 2025 y un empate 1-1 en casa del Al-Sadd en noviembre de 2024.



