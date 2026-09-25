Cómo conseguir entradas para el Al Riyadh vs Al-Taawoun: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al Riyadh se enfrenta a Al-Taawoun el sábado 24 de octubre de 2026 en el estadio Prince Faisal bin Fahd de Riad.

Ambos clubes presentan un historial reciente muy igualado en sus enfrentamientos directos, con dos victorias para cada uno y dos empates en sus últimos seis duelos de liga. En su cruce más reciente, en mayo de 2026, los equipos empataron 1-1 en el estadio King Abdullah Sports City de Buraydah.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Riyadh vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

El Al Riyadh vs Al-Taawoun se disputa en el estadio Prince Faisal bin Fahd de Riad, el sábado 24 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 11 24 oct 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Riyadh vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Aquí tienes las opciones para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Riyadh vs Al-Taawoun:

1. Plataformas oficiales primarias

Venta oficial de entradas de Al-Riyadh: Al-Riyadh SC suele poner a la venta entradas individuales para sus partidos como local a través de su página web oficial o de la aplicación local de venta designada antes de los encuentros en casa.

WeBook / plataformas saudíes de venta de entradas: Muchos partidos de la Saudi Pro League venden entradas digitales a través de grandes plataformas locales como WeBook o en las taquillas oficiales del estadio.

2. Mercados secundarios de entradas

Ticombo: Si las entradas oficiales se agotan, consulta plataformas secundarias de entradas como Ticombo , donde los aficionados ponen a la venta entradas sobrantes, elige tu categoría y completa la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Riyadh vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Riyadh y Al-Taawoun varían en función del canal de compra y la categoría del asiento:

1. Plataformas oficiales primarias

Entrada estándar / grada alta: 30-90 SAR

Asientos premium y de banda: 250-600 SAR

Categorías VIP y hospitality:1.500 SAR+

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen entradas de reventa; los precios dependen de la demanda y de la ubicación del asiento:

Asientos generales / reventa en fondos: Aproximadamente 1.500-1.900 SAR (~399-500 USD / 428-450 €)

Asientos de lateral / categoría 1 de reventa: Aproximadamente 1.900-2.800+ SAR (~500-670+ €)

Al Riyadh vs Al-Taawoun en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma de Al Riyadh y Al-Taawoun

Al Riyadh ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con seis goles a favor y ocho en contra en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 2-0 ante Al Kholood, y también empató 3-3 con Al Shabab anteriormente en esa secuencia, un resultado que subrayó tanto su intención ofensiva como su vulnerabilidad defensiva.

El balance reciente de Al-Taawoun invita al pesimismo. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su único empate en ese periodo llegó en la AFC Champions League Two ante Al-Nahda. En liga, la derrota por 6-0 ante Al Hilal es su resultado más contundente en contra, y también cayó por 1-0 ante Al Hazem. Ha marcado solo dos goles en sus cinco encuentros más recientes.

Al Riyadh vs Al-Taawoun: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó 1-1 en mayo de 2026, cuando Al-Taawoun recibió a Al Riyadh en la Saudi Pro League. Si se observan los últimos cinco duelos, Al-Taawoun presenta un mejor balance, con dos victorias frente a una de Al Riyadh, mientras que los otros dos partidos acabaron en empate. El resultado más convincente de Al Riyadh en la historia reciente llegó en enero de 2026, cuando Al-Taawoun ganó 3-1 en Riad, mientras que Al Riyadh logró una victoria en casa por 1-0 en enero de 2025.