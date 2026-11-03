Al Qadsiah y el vigente campeón, Al Ahli, se enfrentan en una emocionante semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait. La competición lleva a la élite del fútbol saudí al otro lado del Golfo y enfrenta a dos plantillas repletas de estrellas por una codiciada plaza en la final.

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¿Cuándo empieza el Al Qadsiah vs Al Ahli de la Supercopa?

El Al Qadsiah vs Al Ahli comenzará a las 20:00, hora local, del sábado 19 de diciembre de 2026 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Ciudad de Kuwait.

Supercopa - Semifinales 19 dic 2026 - 13:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Ahli?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta a través de Webook, la plataforma digital de venta de entradas designada para el torneo. Los aficionados pueden comprar entradas individuales para la semifinal directamente en su portal web o aplicación móvil.

Si se agotan las entradas de venta general en el canal oficial, las plataformas de reventa como GrintaHub son una opción para conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al Ahli?

Los precios de las entradas oficiales de venta general en Webook parten de 120 SAR (10 KWD) para los asientos estándar, mientras que los abonos para varios partidos del torneo cuestan desde aproximadamente 305 SAR (25 KWD).

Si se agotan las entradas de venta general en el canal oficial, las plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos a última hora, con precios que parten de unos 150 SAR en función de la demanda de los vendedores y la disponibilidad de cada categoría.

Al Qadsiah vs Al Ahli en la Supercopa: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Al Qadsiah y Al Ahli

Al Qadsiah llega a la semifinal tras ganar tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante Al-Gharafa en la Liga de Campeones de la AFC Élite, y también marcó seis goles sin encajar ninguno contra Al Riyadh en la liga. El único tropiezo en esa racha fue una derrota por 3-2 ante Al Hilal. En esos cinco encuentros, Al Qadsiah marcó 15 goles y encajó seis.

Los últimos cinco partidos de Al Ahli se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante Al-Sadd en la Liga de Campeones de la AFC Élite, después de sufrir una contundente derrota por 6-1 contra Al Shabab en la Saudi Pro League. Antes de eso, las victorias frente a Al-Gharafa, Al Khaleej y Al-Fayha mostraron el potencial ofensivo del que dispone Pusic. Al Ahli marcó ocho goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Al Qadsiah vs Al Ahli: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de septiembre de 2026, cuando Al Qadsiah venció por 3-2 a Al Ahli en la Saudi Pro League. Al Qadsiah también ganó por el mismo marcador el duelo de liga de marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Al Qadsiah ha ganado dos, Al Ahli ha ganado otros dos y uno terminó en empate: el 3-3 de la Copa del Rey de noviembre de 2025. El resultado más destacado de esta serie sigue siendo la victoria de Al Ahli por 5-1 sobre Al Qadsiah en la Supercopa de agosto de 2025.