La Champions League Élite de la AFC presenta un atractivo duelo de Asia Occidental: el ambicioso equipo saudí Al Qadisiyah recibe al campeón catarí Al Sadd en el estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd de Dammam.

Al Qadisiyah ha dado pasos de gigante para competir al más alto nivel del fútbol continental y ha reunido una plantilla repleta de estrellas con el objetivo de alcanzar la gloria. Al Sadd aporta décadas de historia en el fútbol asiático y experiencia como campeón, lo que prepara el terreno para un duelo táctico de alto nivel.

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¿Cuándo empieza el Al Nassr FC contra Al-Wasl de la Champions League Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Al Nassr contra Al-Wasl en la Champions League Élite de la AFC, pero la hora de inicio y los detalles de la sede se confirmarán cuando se acerque el partido.

AFC Liga de Campeones - Jornada 3 26 oct 2026 - 15:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Qadisiyah contra Al Sadd?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente a través de Webook, la plataforma principal de venta. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas generales en el portal oficial en cuanto comience la venta al público.

Si se agotan las entradas en la web oficial, GrintaHub es una alternativa. Este mercado secundario ofrece opciones a los aficionados que busquen asientos una vez agotadas las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadisiyah contra Al Sadd?

Las entradas generales estándar en la plataforma oficial parten de 30 SAR, mientras que los asientos de categoría superior más cercanos al terreno de juego alcanzan precios más elevados.

En mercados secundarios como GrintaHub, los precios de las entradas parten de unos 100 SAR, según el asiento elegido y la demanda para el partido.

Al Nassr FC contra Al-Wasl en la Champions League Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Nassr FC y Al-Wasl

Al Nassr llega a este partido con un balance reciente irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Al-Ain en la Champions League Élite de la AFC, el resultado más abultado de esa racha. En esos cinco partidos, Al Nassr marcó siete goles y encajó nueve, cifras que reflejan que el equipo puede generar ocasiones, pero ha tenido dificultades para mantener la solidez defensiva. Sus dos victorias en la Liga Profesional Saudí, ambas por 2-1, demuestran que sabe sacar adelante los partidos en la competición nacional.

Al-Wasl llega con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Venció por 5-2 a Khorfakkan y ganó por 3-0 a domicilio ante Kalba, pero perdió su encuentro más reciente en la Champions League Élite de la AFC por 2-1 frente a Al Qadsiah. El conjunto de Emiratos Árabes Unidos ha marcado 11 goles y encajado ocho en esos cinco partidos, con un balance ofensivo positivo, aunque irregular.

Al Nassr FC contra Al-Wasl: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en la Champions League 2 de la AFC en abril de 2026, cuando Al Nassr se impuso por 4-0 a Al-Wasl. Antes, Al Nassr había logrado una victoria en casa por 4-0 en la Champions League Élite de la AFC en febrero de 2025. En los cuatro enfrentamientos registrados, Al Nassr ha ganado tres veces y Al-Wasl una, con 11 goles a favor y solo dos en contra para el conjunto saudí.



