Los aficionados al fútbol de toda la región se preparan para un emocionante duelo entre Al Nassr y Al Kholood en las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudí. Este destacado partido eliminatorio se disputará el domingo 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en Kuwait.

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¿Cuándo empieza el Al Nassr FC-Al Kholood de la Supercopa?

El Al Nassr-Al Kholood comenzará a las 20:00, hora local, el domingo 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en la ciudad de Kuwait.

Supercopa - Semifinales 20 dic 2026 - 13:00

H2: ¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr-Al Kholood?

Webook es la plataforma oficial para comprar entradas de la Supercopa de Arabia Saudí. La venta general oficial en Webook es la principal vía para conseguir entradas originales al precio habitual para el partido en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr-Al Kholood?

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Los precios del proveedor oficial, Webook, parten de 120 SAR.

Los precios de reventa en GrintaHub parten de 150 SAR.

Al Nassr FC-Al Kholood en la Supercopa: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Nassr FC y Al Kholood

Al Nassr ha ganado sus últimos cinco partidos en distintas competiciones, con 18 goles a favor y ocho en contra durante ese periodo. En su último encuentro venció por 6-2 a Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC y, antes de eso, derrotó por 5-3 a Al Kholood en la Liga Profesional Saudí. La racha incluye también victorias ante Al-Faisaly, Neom SC y Neftchi Fargona, y refleja su regularidad tanto en el fútbol nacional como en el continental.

Al Kholood ha perdido sus últimos cinco partidos sin lograr ninguna victoria. Cayó por 5-3 ante Al Nassr en la liga y después sufrió una derrota por 3-0 frente a Al-Ettifaq, antes de perder por 3-2 contra Al-Faisaly. Los resultados anteriores incluyeron una derrota por 5-0 ante Al Qadsiah y otra por 2-0 frente a Al Riyadh. El equipo encajó 13 goles en esos cinco encuentros y marcó solo cinco.

Al Nassr FC-Al Kholood: enfrentamientos recientes

Al Nassr y Al Kholood se enfrentaron por última vez el 29 de octubre de 2026 en la Liga Profesional Saudí, en un partido que Al Nassr ganó por 5-3 en Al-Awwal Park. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, Al Nassr ha logrado cuatro victorias y un empate. El único partido que no ganó terminó 3-3 en el campo de Al Kholood en octubre de 2024. Al Nassr ha marcado 13 goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.