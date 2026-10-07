Cómo conseguir entradas para el Al Kholood vs Al Khaleej: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al Kholood se enfrenta a Al Khaleej el jueves 5 de noviembre de 2026 en el King Abdullah Stadium de Buraydah.

En su enfrentamiento liguero más reciente, el 3 de abril de 2026, ambos equipos firmaron un entretenido empate 2-2 en el King Abdullah Sport City. Al Kholood buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa mientras aspira a mantener una sólida campaña a mitad de temporada en la máxima categoría.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Kholood vs Al Khaleej, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Kholood vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

El Al Kholood vs Al Khaleej comienza el jueves 5 de noviembre de 2026 en el King Abdullah Stadium de Buraydah.

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

¿Cómo comprar entradas para el Al Kholood vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Saudi Pro League entre Al Kholood y Al Khaleej, tienes unas cuantas opciones habituales disponibles:

1. Canales oficiales del club

Canales oficiales del club: Puedes visitar la web oficial de Al Kholood Club o el portal oficial de la Saudi Pro League para consultar anuncios directos sobre la venta de entradas y enlaces directos a la taquilla.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como GrintaHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Kholood vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

Aquí tienes las opciones y los detalles para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Kholood y Al Khaleej, organizados por fuente de venta:

1. Canales oficiales del club

Admisión general / categoría estándar: Normalmente parte de entre 10 SAR y 30 SAR para las categorías básicas, según la ubicación exacta en el estadio.

Zonas familiares y premium: Suele oscilar entre 50 SAR y 150 SAR para asientos mejorados o secciones especializadas.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, las plataformas secundarias de entradas como GrintaHub ofrecen localidades en función de la demanda del mercado:

Reventa estándar / grada alta: Las entradas de admisión general en mercados secundarios suelen partir aproximadamente de 225 SAR a 450 SAR en función de la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Lateral / asientos premium: Los bloques con mejor visibilidad y las categorías centrales en plataformas secundarias suelen oscilar entre 750 SAR y 2.250+ SAR a medida que se agotan las asignaciones primarias.

Al Kholood vs Al Khaleej en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Kholood vs Al Khaleej

Al Kholood ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Al Riyadh, pero antes había logrado un triunfo por 2-1 sobre Al Shabab. Anteriormente en esta racha, venció a Al Ahli por 3-1 y empató 2-2 con Al-Fayha. El equipo de Buckingham marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Al Khaleej ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Al Nassr, después de una derrota por 3-0 ante Neom SC y una dura caída por 5-1 frente a Al Hilal. El equipo de Gomes marcó tres goles y encajó diez en esa racha de cinco partidos, un registro que apunta a una importante vulnerabilidad defensiva.

Al Kholood vs Al Khaleej: historial reciente de enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 3 de abril de 2026, cuando Al Kholood y Al Khaleej empataron 2-2 en la Saudi Pro League en el King Abdullah Stadium. Antes de eso, Al Khaleej ganó por 3-2 a domicilio ante Al Kholood en febrero de 2026, mientras que Al Kholood se impuso por 4-3 en la King Cup en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, los triunfos han estado bastante repartidos, con otra victoria de Al Kholood por 2-1 en marzo de 2025 y un triunfo de Al Khaleej por 1-0 en octubre de 2024.