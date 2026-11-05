Al Kholood recibe a Al Hilal el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio King Abdullah de Buraydah.

En su primer enfrentamiento, disputado en octubre de 2025, NEOM SC logró una emocionante victoria a domicilio por 3-2 en el campo de Al-Kholood. Al-Kholood se resarció en el partido de vuelta, disputado en febrero de 2026, con un ajustado triunfo a domicilio por 2-1 en Tabuk.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Kholood-Al Hilal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Al Kholood-Al Hilal de la Liga Profesional Saudí?

El Al Kholood-Al Hilal se disputa en el estadio King Abdullah de Buraydah el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

¿Cómo comprar entradas para el Al Kholood-Al Hilal de la Liga Profesional Saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Kholood-Al Hilal:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta directamente a través de los portales oficiales del club anfitrión, ya sea Al Kholood o Al Hilal, según el estadio en el que se juegue, o de sus socios regionales de venta de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Kholood-Al Hilal de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar y de acceso general: Parten de unos 35 a 50 SAR para los partidos habituales de liga.

Parten de unos para los partidos habituales de liga. Asientos a lo largo de la banda y por categorías: Suelen costar entre 100 y 250 SAR .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Cuestan desde 500 hasta más de 1.500 SAR para los partidos de mayor interés.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar de reventa: Parten de unos 180 a 400 SAR .

Parten de unos . Asientos prémium y a lo largo de la banda de reventa: Parten de unos 450 a 900 SAR .

Parten de unos . Paquetes VIP y prémium de reventa: Parten de unos 1.500 SAR, según la antelación con la que se compren respecto al día del partido.

Al Kholood-Al Hilal de la Liga Profesional Saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Kholood y Al Hilal

Al Kholood ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional Saudí. Su única victoria en esa serie fue un 2-1 ante Al Shabab en septiembre. Cayó por 5-0 ante Al Qadsiah, por 3-2 ante Al Faisaly, por 3-0 ante Al Riyadh y por 3-0 ante Al-Ettifaq, y encajó 13 goles en esas cuatro derrotas.

Al Hilal ha ganado sus cinco partidos más recientes entre la Liga Profesional Saudí y la Liga de Campeones Élite de la AFC. Sus últimos cinco resultados son una victoria liguera a domicilio por 3-2 ante Al Qadsiah, un triunfo por 1-0 frente a Al Hazem, una victoria por 2-0 ante Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC, un triunfo liguero por 3-2 contra Al Ittihad y una victoria por 2-1 ante Al-Gharafa en la Liga de Campeones. Hilal ha marcado 11 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Al Kholood-Al Hilal: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en la Copa del Rey, en mayo de 2026, cuando Al Hilal ganó 2-1 en el estadio King Abdullah. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, Al Hilal ha ganado cuatro veces y Al Kholood aún no ha conseguido ninguna victoria en esa serie. La mayor goleada de Hilal en esos enfrentamientos fue un 6-0 en casa en un partido de liga en abril de 2026. En esos cinco encuentros, ha marcado 16 goles por los cinco de Al Kholood.