Cómo conseguir entradas para el Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: precios de la AFC Champions League Elite, información del partido, ventas de última hora y más

La AFC Champions League Elite presenta un duelo de alto nivel del Golfo, con el gigante saudí Al Ittihad recibiendo a la potencia emiratí Shabab Al Ahli en el King Abdullah Sports City de Yeda.

GOAL tiene todos los detalles que necesitas para comprar entradas para el partido y asegurar tu asiento en la grada ahora mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC de la AFC Champions League Elite?

La información oficial de retransmisión para este partido no está disponible actualmente. Vuelve a consultar más cerca del inicio para conocer los detalles confirmados sobre el canal de televisión y la retransmisión en directo.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ittihad vs Shabab Al Ahli?

Las entradas oficiales del partido se ponen a la venta directamente a través de la plataforma anfitriona Webook.com. Los aficionados al fútbol pueden registrarse y comprar pases de admisión general a través del portal oficial en cuanto se abra la venta al público.

Si las entradas en la web oficial están agotadas, GrintaHub es la opción a seguir. El mercado secundario ofrece alternativas para los aficionados que buscan conseguir asientos después de que se agoten las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Shabab Al Ahli?

Las entradas estándar de admisión general en la plataforma oficial de venta parten de 30 SAR, mientras que los asientos de categoría superior, más cerca del terreno de juego, alcanzan tramos de precio más altos.

En mercados secundarios como GrintaHub, los precios de las entradas comienzan en torno a 100 SAR, dependiendo de la categoría del asiento y de la demanda en tiempo real.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC de la AFC Champions League Elite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ittihad ha registrado tres victorias, un empate y un empate en sus últimos cinco partidos, sin perder ninguno. Su compromiso más reciente terminó 1-1 ante Al-Shamal en la AFC Champions League Elite, y también empató 0-0 con Al Fateh. Las tres victorias incluyen un triunfo por 2-1 sobre Al Nassr y una victoria a domicilio por 1-3 en casa de Al-Faisaly, con el equipo marcando siete goles y encajando tres en esos cinco encuentros.

Shabab Al-Ahli Dubai FC ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Tractor en la AFC Champions League Elite. Sufrió una derrota por 1-3 ante Al-Jazira durante esta racha, aunque las dos victorias consecutivas anteriores, incluida una por 2-0 sobre Al-Dhafra, demuestran que el equipo es capaz de encadenar resultados positivos.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento registrado entre estos dos equipos en este conjunto de datos llegó en la AFC Champions League Elite el 30 de septiembre de 2025, cuando Shabab Al-Ahli Dubai FC ganó 1-0 a domicilio ante Al Ittihad. Ese resultado da ventaja al club de Dubái en la historia reciente entre ambos, aunque la muestra limitada hace que el próximo partido sea difícil de interpretar basándose únicamente en el historial de enfrentamientos directos.







