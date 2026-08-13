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1ª División
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King Abdullah Sports City
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Book Al Ittihad vs Al Nassr FC Tickets
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Cómo conseguir entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Ittihad
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C. Ronaldo

Al Ittihad se enfrenta al Al Nassr FC en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al Nassr recibe a Al Ittihad en Al-Awwal Park, en Riad, en uno de los mayores partidos del calendario de la Saudi Pro League, que enfrenta a dos de los clubes más exitosos y repletos de estrellas del país. Al Nassr llega a la temporada como vigente campeón con Ange Postecoglou al mando, con Cristiano Ronaldo todavía como referencia en ataque, mientras que Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, se presenta con el nuevo entrenador Jens Wissing mientras busca reconstruirse tras una campaña decepcionante.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 5
King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Ittihad vs Al Nassr con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de niveles de membresía oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través de la web de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de entradas de Al Nassr, aunque para un partido de esta magnitud, entre dos de los clubes más laureados de la liga, las asignaciones oficiales suelen agotarse con muchísima rapidez una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través del mercado secundario, como Ticombo, es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin entrada.

Dado el cartel de estrellas presente, con Ronaldo por parte de los locales y Benzema por la de los visitantes, este partido apunta a ser una de las entradas más demandadas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque los precios para un partido de este nivel probablemente se sitúen muy por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías premium y las localidades a pie de campo suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a zonas lounge y catering, pueden superar los 1.500 SAR.

En el mercado secundario, como Ticombo, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen el mejor punto de acceso en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieran estar dentro de Al-Awwal Park para ver cara a cara a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dada la entidad del rival visitante y el perfil de los jugadores implicados en ambos equipos, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor manera de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad vs Al Nassr FC

ITT

ITT - Formulario

ALK
D1-1
ANA
W0-3
ALQ
W0-1
ALH
W3-2
ALF
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALN

ALN - Formulario

ALF
W3-0
DIR
W1-4
ALR
W0-4
ALI
W2-3
ALT
W2-1
Gol marcado (encajado)
16/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Ittihad vs Al Nassr FC: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al IttihadEmpateAl Nasr FC
2
0
3
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
F
King Cup
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
F
1ª División
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
F
Supercopa
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Al Ittihad vs Al Nassr FC

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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