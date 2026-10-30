La Liga de Campeones Élite de la AFC regresa con un duelo de altura en la quinta jornada: el Al Ittihad, uno de los grandes clubes de Arabia Saudí, recibe al campeón uzbeko Pakhtakor en el King Abdullah Sports City de Yeda el lunes 23 de noviembre de 2026.

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¿Cuándo empieza el Al Ittihad contra Pakhtakor Tashkent de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ittihad contra Pakhtakor?

Las entradas para los partidos del Al Ittihad como local se distribuyen oficialmente a través del portal de venta del club, gestionado por Webook y disponible en la web oficial de Webook y en la aplicación móvil Al Ittihad Tickets. Los abonados disponen de un periodo de compra prioritario. Después, las entradas individuales restantes salen a la venta para el público general.

Si las entradas se agotan en la taquilla oficial, las plataformas de venta secundaria ofrecen otra opción. Si ya no quedan entradas en la web oficial, puedes acudir a Ticombo, una plataforma de reventa.

Pasos para conseguir tu asiento:

Visita la plataforma oficial Webook o abre la aplicación Al Ittihad Tickets. Busca el Al Ittihad contra Pakhtakor entre los eventos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Selecciona la categoría de grada que prefieras y el número de asientos. Introduce los datos de compra y completa el pago en SAR. Si se han agotado las entradas de la venta oficial, entra directamente en Ticombo para consultar las opciones de reventa entre aficionados que aún estén disponibles.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad contra Pakhtakor?

Las entradas generales en la plataforma oficial Webook parten de 30 SAR para asientos en el anillo superior detrás de la portería. Los precios de las localidades centrales del anillo inferior llegan hasta los 150 SAR, según la categoría elegida.

En el mercado secundario, los precios en Ticombo parten de aproximadamente 1.340 SAR (unos 357 USD) para asientos en los fondos del anillo superior y aumentan para las localidades con vistas desde los laterales del anillo inferior a medida que se acerca el partido.

Al Ittihad contra Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad y el Pakhtakor Tashkent

El Al Ittihad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante el Neftchi Fargona en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 26 de octubre. También venció por 1-4 al Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. Sus dos derrotas llegaron ante el Shabab Al-Ahli Dubai FC y el Al Hilal; esta última terminó 3-2. En esos cinco partidos, el Al Ittihad marcó diez goles y encajó ocho, cifras que reflejan su vocación ofensiva y sus dificultades defensivas.

El Pakhtakor Tashkent ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Al Quwa Al Jawiya en la Liga de Campeones Élite de la AFC. También perdió por 1-3 frente al Neftchi Fargona en la liga uzbeka. Su mejor resultado en esta serie fue una victoria por 3-1 ante el Bunyodkor Tashkent. El Pakhtakor marcó seis goles y encajó otros seis en los cinco partidos.

Al Ittihad contra Pakhtakor Tashkent: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 2 de mayo de 2012, cuando el Pakhtakor Tashkent recibió al Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC y perdió por 1-2. En los cuatro enfrentamientos registrados entre ellos, todos disputados en la Liga de Campeones Élite de la AFC en 2009 y 2012, el Al Ittihad ganó tres y el otro terminó en empate. El Al Ittihad marcó diez goles en esos cuatro partidos, frente a los tres del Pakhtakor.