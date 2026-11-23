Al Hilal se enfrenta a Al Ain el martes 24 de noviembre de 2026 en un gran duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se disputará en el moderno Kingdom Arena de Riad.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre el partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y apoyar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo comienza el Al Hilal-Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Todavía no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Al Hilal-Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Consulta esta página cuando se acerque el partido para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 7 dic 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal-Al Ain?

La mejor opción para conseguir asiento es acudir a los portales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Blu Store. Se recomienda consultar primero los canales oficiales a medida que se habiliten las entradas de preventa y de venta general antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página de entradas para este encuentro de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal-Al Ain?

Encontrar la entrada más barata suele ser el principal objetivo tanto de quienes viajan para ver el partido como de los aficionados locales. En los canales oficiales del club, las entradas estándar de acceso general para este encuentro cuestan desde 35 SAR y, por lo general, llegan hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En el mercado de reventa, en plataformas como Grintahub, las entradas de acceso general cuestan desde aproximadamente 85 SAR. Actuar con rapidez es la mejor forma de conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al Hilal-Al Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Hilal y Al Ain

Al Hilal ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Saudi Pro League y la Liga de Campeones Élite de la AFC. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante Shabab Al Ahli Dubai en la competición continental el 3 de noviembre. Antes había ganado por 2-0 a Al Fateh en liga y por 2-3 a domicilio ante Al Qadsiah. Su único tropiezo en esa racha fue una derrota por 3-1 frente a Al-Shamal en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 27 de octubre. En esos cinco encuentros, Al Hilal marcó ocho goles y encajó cuatro.

Al Ain ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue el triunfo por 4-1 ante Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 2 de noviembre. También venció por 2-1 a Tractor en la competición continental, pero perdió contra Shabab Al Ahli Dubai tanto en la Copa del Presidente como en la ADNOC Pro League. Su encuentro más reciente terminó en un empate 0-0 ante Al-Wahda el 8 de noviembre.

Al Hilal-Al Ain: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Liga de Campeones Élite de la AFC en octubre de 2024, cuando Al Ain recibió a Al Hilal y perdió por 4-5. Antes, Al Hilal había ganado 2-1 a Al Ain en casa en abril de 2024, mientras que Al Ain se impuso por 4-2 en su estadio en el partido de ida de esa misma eliminatoria. En los cinco enfrentamientos registrados entre ambos en esta competición, Al Hilal ha ganado tres veces y Al Ain, dos. Entre los dos equipos sumaron 19 goles en esos partidos.