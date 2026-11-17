El Al Hilal se enfrenta al Al Ain el martes 24 de noviembre de 2026 en un gran duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se disputará en el moderno Kingdom Arena de Riad.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre el partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y apoyar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo empieza el Al Hilal-Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Hilal-Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el partido para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 7 dic 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal-Al Ain?

La mejor opción para conseguir entradas es acudir a los portales oficiales de venta del club y del torneo, como la plataforma Blu Store. Se recomienda consultar primero los canales oficiales a medida que se habiliten las entradas de preventa y venta general antes del partido.

Si se agotan las entradas en el sitio oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal-Al Ain?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido parten de los 35 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, las entradas de acceso general cuestan desde aproximadamente 85 SAR. Actuar con rapidez es la mejor manera de conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda en los días previos al partido.

Al Hilal-Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Hilal y el Al Ain

El Al Hilal ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la liga saudí y la Liga de Campeones Élite de la AFC. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Shabab Al Ahli Dubai en la competición continental el 3 de noviembre. Antes había ganado 2-0 al Al Fateh en liga y 2-3 al Al Qadsiah a domicilio. Su único tropiezo en esa racha fue la derrota por 3-1 ante el Al-Shamal en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 27 de octubre. En esos cinco partidos, el Al Hilal marcó ocho goles y encajó cuatro.

El Al Ain ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue el triunfo por 4-1 ante el Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 2 de noviembre. También ganó 2-1 al Tractor en la competición continental, pero perdió ante el Shabab Al Ahli Dubai tanto en la Copa del Presidente como en la ADNOC Pro League. Su partido más reciente terminó en empate 0-0 ante el Al-Wahda el 8 de noviembre.

Al Hilal-Al Ain: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Liga de Campeones Élite de la AFC en octubre de 2024, cuando el Al Ain recibió al Al Hilal y perdió por 4-5. Antes, el Al Hilal había vencido 2-1 al Al Ain en casa en abril de 2024, mientras que el Al Ain había ganado 4-2 en su estadio en la ida de esa misma eliminatoria. En los cinco enfrentamientos registrados entre ambos en esta competición, el Al Hilal ha ganado tres veces y el Al Ain, dos. Entre los dos equipos marcaron 19 goles en esos partidos.